Tartışmada öfkelenen genç, baba katili oldu
05.11.2020 17:32 | Son Güncelleme: 05.11.2020 18:11
İzmir'in Selçuk ilçesinde, iddiaya göre babası ile tartışan genç, öfkesine hakim olamayarak eline geçirdiği bıçakla babasını öldürdü.
Selçuk ilçesine bağlı Gökçealan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, boşanma aşamasında olan annesi ve babasının ayrılmasını istemeyen Baran P. (21), babası ile tartışmaya başladı.
BABASINI BIÇAKLADI, "KATİL OLMAK İSTEMİYORUM" DİYE FERYAT ETTİ
Bu sırada öfkesini kontrol edemeyen Baran P. eline geçirdiği bıçağı babasına sapladı. Daha sonra dışarıya çıkarak yardım isteyen genç adamın, "Ben babamı bıçakladım, ben katil olmak istemiyorum, lütfen yardım edin" diyerek bağırdığı öğrenildi.
BABA OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerinde hayatını kaybeden Metin P.'nin cesedi, cinayet mahallinde yapılan incelemeden sonra İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Baran P. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı