Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı "terörist" polemiğine Akşener de dahil oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün bir davaya ilişkin Ankara Adliyesi'nde ifade verdi. Akşener rektör ataması sonrası olayların yaşandığı Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

"DEMOKRATİK BİR HAKKI KULLANDILAR"

Akşener, Kadıköy sokaklarına taşan protestolarda pek çok kişinin gözaltına alınmasına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin kullandığı "terörist" ifadelerine ilişkin şunları söyledi:

"Bu konuda çok net bizim tavrımız. Gencecik çocuklar bunlar, hem sayın Erdoğan hem sayın Bahçeli'nin torunları yaşındalar. İkincisi, okulun dışından atanmış, intihal yaptığı sabit bir kişi, AK Parti'den aday olmuş çok değerli bir arkadaş ise niye milletvekili, bakan yapılmamış? Boğaziçi Üniversitesi'ne atanmış. Özelliği ne, dışarıdan olması. AK Parti'ye yakın elbette ki hoca vardır Boğaziçi Üniversitesi'nde, onlardan değil de dışarıdan birinin atanmış olmasına biz dikkatle bakıyoruz. Bunu özellikle nasırlara, sinirlere basılması olarak gördüğümüzü söyledik. Dolayısıyla gençler, hocalar buna karşı çıktılar. Demokratik bir hakkı kullandılar, siz çok yüksek tondan bağırarak konuştuğunuz zaman provokatörler devreye girerler.

"O ÇOCUKLARA TERÖRİST DİYEMEZSİN KARDEŞİM"

Devlet olarak göreviniz güvenlik sağlamaktır. Buradan bir gerilim, gerginlik çıkartma ihtiyacı var. Ben 80 öncesinin talebesiyim, sayın Erdoğan bilmez, diğerleri de bilmez. Çakıl taşı olan bizdik o zaman. Kaosu çıkaran yönetemez. Dolayısıyla bugün, bu ülkeyi yöneten muhteremlere diyorum ki bu dili terk edin. O çocuklara cumhurbaşkanı olarak "terörist" diyemezsin kardeşim.Bu bir gündem değiştirme çabası ise de yanlış. O gençlere karşı tutum da yanlış. Buradan bir fayda çıkmaz. Dolayısıyla o arkadaşa istifa et deniliyor. Liberalliği ile meşhur kişinin kendini koyduğu konum çok ilginç. "Bana dokunan devlete dokunmuş olur" diyor. Biz nereye gidiyoruz? Altı sonu insansın, profesörsün. Ne makammış kardeşim bu? Bunun kimseye faydası yok."

BAHÇELİ: NE ZAMANDIR TERÖRİSTLER ÖĞRENCİ OLMUŞTUR?

Bahçeli, eylemlerde gözaltına alınanlara ilişkin, "En son vuku bulan olaylarda 108 kişi emniyet güçlerimiz tarafından gözaltına alınmıştır. Bunlardan 101 kişinin söz konusu üniversiteyle ne bağı ne de bağlantısı vardır. Üstelik 79'u da DHKP-C ve TKP-ML örgüt üyesidir. Ne zamandır teröristler öğrenci olmuştur?" ifadelerini kullanmıştı.

"ÖĞRENCİ MİSİNİZ TERÖRİST Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Boğaziçi eylemcileri ile ilgili açıklamasında "Siz öğrenci misiniz, siz talebe misiniz yoksa siz rektörün odasını basmaya kalkışan orayı işgale kalkışan terörist misiniz?" diyerek tepki göstermişti.