Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın: "Yeni fakülte ve bölümlerimizle gücümüze güç katıyoruz"

Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın, 3 yıllık bir üniversite olmalarına rağmen doğru adımlarla planlı ve dengeli bir büyüme kaydettiklerini belirterek, yeni fakülte ve bölümlerle güçlerine güç kattıklarını söyledi.

Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın, 3 yıllık bir üniversite olmalarına rağmen doğru adımlarla planlı ve dengeli bir büyüme kaydettiklerini belirterek, yeni fakülte ve bölümlerle güçlerine güç kattıklarını söyledi.

Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilere ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarıyla oldukça geniş bir yelpazede seçenek sunduklarını anlattı.

Bu yıl 16 yeni bölüme ilk defa öğrenci alınacağını ifade eden Aydın, "Yeni fakülte ve bölümlerimizle gücümüze güç katıyoruz. Üniversite olarak her alanda niteliği artırıp, tercih dönemlerinde üniversite adaylarının aklına gelecek ilk üniversitelerden biri olma hedefine emin adımlarla ilerliyoruz." dedi.

Aydın, üniversitelerin, sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan bulundukları kentleri dönüştürme potansiyeline sahip olduğunu, bu bağlamda bölgedeki bütün paydaşlarla iyi ilişkiler geliştirdiklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt