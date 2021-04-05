Tarsus'ta park halindeki kamyonetin içinden cep telefonu çalındığı iddiası
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Tarsus'ta park halindeki kamyonetin içinden cep telefonu çalındığı iddiası

Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel
Tarsus'ta park halindeki kamyonetin içinden cep telefonu çalındığı iddiası

Mersin'in Tarsus ilçesinde park halindeki araçtan cep telefonu çalındığı iddiası üzerine polis soruşturma başlattı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde park halindeki araçtan cep telefonu çalındığı iddiası üzerine polis soruşturma başlattı.

Alınan bilgiye göre, Şehitler Tepesi Mahallesi'nde Mesut Yılmaz (26), marketten alışveriş yapmak üzere kamyonetini park ederek indi.

Alışverişten dönen Yılmaz, araçta bıraktığı cep telefonunun yerinde olmadığı fark etti.

Yılmaz, cep telefonun çalındığını iddia ederek polis merkezine başvuruda bulundu.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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