Tarsus'ta isale hattı yenilendi, 20 mahallenin su sorunu çözüldü

06.09.2019 12:18

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, 20 mahalleyi besleyen ve sık sık arıza veren Tarsus Kurtçukuru Mahallesindeki içme suyu isale hattını yenileyerek, su kesintilerine son verdi.



MESKİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Çatalçeşme-Kırkgöz grubu ve Güzeloluk grubunda bulunan Kurtçukuru Mahallesindeki içme suyu isale hattının, 20 mahalleyi beslemek amacı ile 2007 yılında işletmeye alındığı anımsatıldı. Kapatılan İl Özel İdaresi tarafından projesi ve imalatı yapılan 16 kilometre uzunluğundaki 400 milimetrelik HDPE borunun ekonomik ömrünü doldurması nedeni ile özellikle Kurtçukuru Mahallesi mevkiinde sıklıkla arıza yaşandığı belirtilen açıklamada, bu nedenle de 20 mahallenin susuz kaldığı ifade edildi.



Açıklamaya göre, 6360 sayılı yasa ile MESKİ Genel Müdürlüğüne devredilen içme suyu isale hattında yapılan çalışmalar neticesinde, Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde bulunan ve atıl durumdaki toplam 800 metre uzunluğundaki 315 ve 270 milimetrelik çelik borular değerlendirilerek, Kurtçukuru mevkiindeki yenileme çalışmasında kullanıldı. Yenileme işlemi neticesinde isale hattı üzerinde meydana gelen arızaların minimum düzeye indirildi ve atıl durumda bulunan çelik boruların değerlendirilmesiyle MESKİ yaklaşık 400 bin TL tasarruf sağladı.



Çatalçeşme-Kırkgöz grubu Yanıkkışla Mahallesi Muhtarı Yalçın Öksüz, "Daha önceden döşenen boruların ekonomik ömrünü doldurması nedeni ile özellikle yaz aylarında Kurtçukuru mevkiinde sık sık arıza meydana geliyor ve susuz kalıyorduk. Kurtçukuru mevkiinde bu yapılan çalışmalar ile artık böyle bir sorun yaşamayacağız. Biz Çatalçeşme-Kırkgöz grubu muhtarları olarak yapılan çalışmalardan dolayı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer, MESKİ Genel Müdürlüğü Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü ekipleri ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA