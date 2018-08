Tarsus'ta Her Hafta Açılış Yapılacak

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, 9 günlük bayram tatilini vatandaşların arasında geçirerek kentte yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Hem şehir içerisindeki mahallelerin, hem de kırsal mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Can, Muvaffak Uygur Bulvarı'nda (Kültür Merkezi Önü) tamamlanan Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Bayrağı ile aydınlatma çalışmaları, Yarbay Şemsettin Mahallesi'ndeki inşaatı devam eden pazar yerini, Yarbay Şemsettin Mahallesi'nde yapılan Yaşam Boyu Spor Merkezi inşaatını, Ferahim Şalvuz Mahallesi'nde yapılan ve inşaatı devam eden halı sahayı, kamulaştırmasını Tarsus Belediyesi'nin yaptırdığı ve Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmakta olan Fahrettinpaşa ve Kavaklı mahallelerini birbirine bağlayacak olan köprüyü, Cumhuriyet Mahallesi'nde yapılan semt pazarı inşaatını, ve Eylül ayında açılışı yapılacak olan Selçuk Togo Yaşam Boyu Spor Merkezini, Kavaklı Mahallesi'nde yapılan ve inşaatı devam eden camiyi, Akşemsettin Mahallesi'nde yapılan cami inşaatını, Ergenekon Mahallesi'nde yapılan ay yıldızlı Cami inşaatını, Şahin Mahallesi'nde açılışa hazır hale gelen halı sahayı, Barbaros Mahallesi'nde inşaatı devam eden cami, taziye evi ve halı saha inşaatlarını, Anıt Mahallesi'nde inşaatı devam eden semt pazarındaki çalışmaları, Anıt Mahallesi'nde yapılan açılışa hazır olan emekliler lokalini, Fahrettinpaşa Mahallesi'nde açılışa hazır olan halı saha, düğün salonu ve dükkanlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmakta olan Fevzi Çakmak ve Tozkoparan Zahit Mahallelerini birbirini bağlayan köprü inşaatını kontrol etti.

Şehrin daha da güzelleşmesi, kırsal mahallelerin şehirleşmesi için mücadele ettiklerini söyleyen Belediye Başkanı Şevket Can, Eylül ayından itibaren Aralık sonuna kadar her hafta bir veya iki hizmetin açılışını gerçekleştireceklerini ifade etti. Başkan Can, "Biz gece uyumadan, gündüz yorulmadan çalışmaya ve Tarsus'un daha yaşanabilir bir şehir olması için mücadele etmeye devam ediyoruz. Birçok projemizde artık son aşamalara geldik. Önümüzdeki yakın bir süreçte bu projelerin açılışlarını birer birer yaparak halkımızın hizmetine sunacağız" şeklinde konuştu.

Bayram tatilini Tarsus'ta geçiren Başkan Can'ı gören vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirdi. - MERSİN