Tarsus'ta hastane ek binası inşaatında çökme
Mersin'in Tarsus ilçesinde yapımı devam devlet hastanesinin ek binasının inşaatında çökme meydana geldi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde yapımı devam devlet hastanesinin ek binasının inşaatında çökme meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, 82 Evler Mahallesi'nde yapımı süren hastanenin, ek binasındaki demir bağlama sırasında çökme oluştu. Çökmede yaralanan olmazken, iş makineleriyle temizlik çalışması yapıldı.
Olayın, inşaat çalışmalarını aksatacak bir kaza olmadığı belirtildi. - MERSİN