Tarsus'ta hastane ek binası inşaatında çökme

Tarsus'ta hastane ek binası inşaatında çökme

Mersin'in Tarsus ilçesinde yapımı devam devlet hastanesinin ek binasının inşaatında çökme meydana geldi.

21.10.2019 15:28
Tarsus'ta hastane ek binası inşaatında çökme

Mersin'in Tarsus ilçesinde yapımı devam devlet hastanesinin ek binasının inşaatında çökme meydana geldi.


Alınan bilgiye göre, 82 Evler Mahallesi'nde yapımı süren hastanenin, ek binasındaki demir bağlama sırasında çökme oluştu. Çökmede yaralanan olmazken, iş makineleriyle temizlik çalışması yapıldı.


Olayın, inşaat çalışmalarını aksatacak bir kaza olmadığı belirtildi. - MERSİN

Kaynak: İHA
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