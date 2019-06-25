Tarsus'ta anız yakan çiftçilere cezai işlem

Tarsus ilçesinde anız yakan çiftçiler hakkında tutanak düzenlenerek cezai işlem yapılacağı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Tarsus İlçe Jandarma ekipleri, Yenice ve Ballıca Mahallelerinde yaptıkları kontrollerde 2 çiftçinin tarlasındaki anızları yaktığını tespit etti.

Ekipler, Yenice Mahallesi'nde 7, Ballıca Mahallesi'nde de 8 dönümlük arazide anız yaktıkları tespit edilen 2 çiftçiye tutanak düzenledi.

Çiftçilere 2872 sayılı Çevre Kanununun 20.maddesi gereğince cezai işlem uygulanacağı öğrenildi.

Kaynak: AA