Tarsus Kaymakamı Otcu'dan Babalar Günü ziyaretleri
Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Babalar Günü dolayısıyla şehit aileleri ile sinema sanatçısı Cevdet Arıkan'ı ziyaret etti.
Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Babalar Günü dolayısıyla şehit aileleri ile sinema sanatçısı Cevdet Arıkan'ı ziyaret etti.
Kaymakam Otcu, şehit babaları ile sinema sanatçısı Cevdet Arıkan'ı ziyaret ederek Babalar Günü'nü kutladı.
Ziyaretlerde Emniyet Müdürü Ercan Elbir, Jandarma Komutanı Binbaşı İnanç Marım ile yetkililer yer aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt