Tarsus Doğa Parkı'nın Sakinleri İçin Özel Serinletme Yöntemleri Uygulanıyor

İçerisinde barındırdığı onlarca tür hayvan çeşitliliği ve güzellikleriyle yurt içi ve dışından her yıl binlerce vatandaşın ziyaret ettiği Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi'ne bağlı Tarsus Doğa Parkı'nda bulunan canlıların hava sıcaklığından olumsuz...

İçerisinde barındırdığı onlarca tür hayvan çeşitliliği ve güzellikleriyle yurt içi ve dışından her yıl binlerce vatandaşın ziyaret ettiği Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi'ne bağlı Tarsus Doğa Parkı'nda bulunan canlıların hava sıcaklığından olumsuz etkilenmemesi için çeşitli serinletme yöntemleri uygulanıyor.

Buzlu kokteylleri afiyetle yiyorlar

Tarsus Doğa Parkı'nın sevimli sakinleri olan halka kuyruklu lemurlardan babunlara, ayılardan midilli atlarına kadar pek çok tür için yetkililer farklı serinletme çalışmaları yürütüyor. Doğa Parkı uzman ekipleri, yapılarına göre bazı hayvanları yapay havuzlara yönlendirerek ya da üzerlerine hortum aracılığıyla yağmurlama yaparak serinletirken, bazılarına ise dondurulmuş meyve ve sebze parçacıklarının bulunduğu kokteyller veriyor. Ekipler bu sayede hayvanların sıcak havada rahatlamalarına imkan sağlıyor.

Hijyen ve mesafe kurallarına özen gösteriliyor

Pandemi döneminde normalleşme adımlarının atılmasının ardından ziyaretçi sayısı gün geçtikçe artan Tarsus Doğa Parkı'nda, hijyen kurallarına azami özen gösterilerek, tüm konukların güvenli şekilde gezilerini yapmalarına olanak sağlanıyor. Kimsenin maskesiz içeri alınmadığı Doğa Parkı'nda görevliler sık sık uyarılarda da bulunuyor.

"Meyve-sebze ile beslenen hayvanlar için küçük, buzlu kokteyller hazırlıyoruz"

Tarsus Doğa Parkı'nda görevli Veteriner Hekim Celal Çevirgenoğlu, sıcak havanın etkisini göstermeye başladığını belirterek, "'Sıcaklık stresine bağlı hayvanlarımızda beslenme yetersizliği olmasın' diyerek, bazı tedbirler aldık. Özellikle suyu seven, sudan korkmayan hayvanlarda yağmurlama sistemiyle serinletme uyguluyoruz. Onun haricinde babunlar, lemurlar, ayılar; bu tip meyve-sebze ile beslenen hayvanlar için küçük, buzlu kokteyller hazırlıyoruz. İçerisinde sevdikleri meyvelerden, sebzelerden oluşan kokteyl oluyor. Yaz sıcaklarını bu şekilde elimine etmeye çalışıyoruz. Onlar da bundan mutlular. Özellikle atlar yıkanmaktan çok hoşlanıyorlar" dedi.

"İnsanların birinci öncelikleri Tarsus Doğa Parkı'nı ziyaret etmek oluyor"

Çevirgenoğlu, Doğa Parkı'nda pandemi kapsamında tüm tedbirlerin alındığını hatırlatarak, "Pandemi kapsamında zaten kişisel hijyen ve mesafe kurallarını uygulamaya devam ediyoruz. Normalleşme süreci başladı ama biz yine de tedbirleri elden bırakmadık. Belirli noktalarda hijyen kabinlerimiz var, vatandaşlarımız kendini orada dezenfekte ediyor. Bir de kişisel bakımları için çeşitli noktalarda bu tip işlemleri yapmaları için önlemler aldık. Mesafeye de uyuyorlar. İnsanlar maskesiz içeriye alınmıyor. Fakat yoğun bir talep var. Burası hem açık bir alan, hem de doğayla iç içe olduğu için insanların birinci öncelikleri Tarsus Doğa Parkı'nı ziyaret etmek oluyor. Çocuklar çok bunaldılar tabi, hem burada hayvanları görüyorlar hem onları tanıyorlar, onlarla ilgilenme fırsatını yakalıyorlar hem de doğada güzel bir vakit geçiriyorlar" diye konuştu.

Yayın Tarihi: 18. 7. 2021 09: 00: 00

Kaynak: Habermetre