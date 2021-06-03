Tarsus Belediyesi Şehir Tiyatrosu perdelerini açtı
Tarsus Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Çehov Vodvil oyunuyla perdelerini açtı.
Tarsus Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Çehov Vodvil oyunuyla perdelerini açtı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 1 Haziran itibariyle başlayan kademeli normalleşme sürecinde seyircilerine kapılarını açan şehir tiyatrosunda sahnelenen ilk eserin Anton Pavloviç Çehov'un iki perdelik "Çehov Vodvil" i olduğu belirtildi.
Açıklamada, Ayşe Lebriz Berkem Sahnesi'nde oynanan oyuna seyircilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gözetilerek alındığı kaydedilirken oyunun haziran boyunca ücretsiz olarak izlenebileceği ifade edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt