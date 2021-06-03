Tarsus Belediyesi Şehir Tiyatrosu perdelerini açtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tarsus Belediyesi Şehir Tiyatrosu perdelerini açtı

Tarsus Belediyesi Şehir Tiyatrosu perdelerini açtı
Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Tarsus Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Çehov Vodvil oyunuyla perdelerini açtı.

Tarsus Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Çehov Vodvil oyunuyla perdelerini açtı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 1 Haziran itibariyle başlayan kademeli normalleşme sürecinde seyircilerine kapılarını açan şehir tiyatrosunda sahnelenen ilk eserin Anton Pavloviç Çehov'un iki perdelik "Çehov Vodvil" i olduğu belirtildi.

Açıklamada, Ayşe Lebriz Berkem Sahnesi'nde oynanan oyuna seyircilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gözetilerek alındığı kaydedilirken oyunun haziran boyunca ücretsiz olarak izlenebileceği ifade edildi.

Tarsus Belediyesi Şehir Tiyatrosu perdelerini açtı
Tarsus Belediyesi Şehir Tiyatrosu perdelerini açtı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

Son Dakika | Beyaz Saray, Biden'ın 14 Haziran'da NATO Zirvesindeki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelerek ikili ve bölgesel konuları ele...
Son Dakika | Beyaz Saray, Biden'ın 14 Haziran'da NATO Zirvesindeki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelerek ikili ve bölgesel konuları ele...
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, şu ana kadar 813 bin civarında öğretmenin aşılandığını, haziran ayı sonuna kadar da geri kalan eğitim çalışanlarının...
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, şu ana kadar 813 bin civarında öğretmenin aşılandığını, haziran ayı sonuna kadar da geri kalan eğitim çalışanlarının...
LGS'ye girecek öğrenciler ve yakınları 6 Haziran Pazar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak
LGS'ye girecek öğrenciler ve yakınları 6 Haziran Pazar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce Adnan Menderes Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Boz Hülya Avşar İlker Kaleli Burak Sergen
Spor Şenol Güneş Okay Yokuşlu Roland Garros Abdullah Avcı Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tarsus Belediyesi Şehir Tiyatrosu perdelerini açtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 18:14:14. #1.16#

title