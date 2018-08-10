Tarsus Adliyesinde Ticaret ve Çocuk Mahkemesi Kurulacak

Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Tarsus Adliyesi'nde ticaret ve çocuk mahkemesi kurulacağını ifade etti.

Mersin Barosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz'ı makamında ziyaret etti.

Yeşilboğaz, ziyarette yaptığı konuşmada, Tarsus'un birçok il barosuna göre daha fazla avukat sayısına sahip olduğunu belirterek, ilçenin nüfusu bakımından yoğunluğu sebebiyle adliyedeki işlerin daha hızlı ve kaliteli yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

Tarsus Adliyesinin birinci sınıf kategorisine alınması gerektiğini belirten Yeşilboğaz, "Adliyeye daha fazla hakim ve savcı atanması gerekiyor. Tarsus Adliyesine ticaret ve çocuk mahkemesi kurulması konusunda ortak görüşe varmamız güzel bir gelişme. Bu fikir. işbirliği Tarsus Adliyesinde kaliteli hizmetin devamını getirecektir." ifadesini kullandı.

Kılıç ise Tarsus Adliyes'nin daha iyi hizmet verebilmesi için Mersin Barosu ile ortak çalışmalar yapmayı önemsediklerini dile getirerek, avukatlarla işbirliği yapmanın sorunların hızlı çözümünde olumlu etki yaratacağını kaydetti.