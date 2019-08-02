Tarlaya giren Milletvekili Ağar, hasata katıldı

Elazığ'da ziyaretlerde bulunan Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, bir tarlaya girerek yöre sakinleriyle birlikte kavun, karpuz hasadı yaptı.

AK Parti Elazığ Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi Zülfü Tolga Ağar, Muratçık köyüne giderek vatandaşlara bir araya geldi. Vatandaşlarla çay içip sohbet eden Ağar, ardından tarım arazilerinde incelemelerde bulunup, kavun karpuz hasadına katıldı.

Köy ziyaretinde ilk hasadı yaptıklarını anımsatan Milletvekili Ağar," Hakikaten suyun geldiği, doğru çalışılıp ve doğru işlendiği zaman tarımı nereye getirdiklerini kendi gözlerimle de görmüş oldum. Ben açıkçası Elazığ adına da gurur duydum. Gerçekten desteklenmesi gereken bir köy. Bizde yanlarında olacağız. Özellikle önümüzdeki sene sulamanın müteahhit tarafından sona erdirilmesi ve köye geçmesindeki devamlılığı sağlamak adına elimizden gelen her şeyi yapacağız. Tarım çok önemli. Milletvekilliğine seçildiğimden beri Elazığ'da sulama projelerinin önemine dikkat çekmeye çalışıyorum. Elazığ'ı tek ses haline getirmeye çalışıyorum"dedi.

Büyükşehirlerde yaşayanların geri gelip burada yaşamak isteyecekleri bir ortam oluştuğunu da aktaran Ağar," Allah'ın izniyle diğer sulama projelerini de bu dönemimizde tamamlayabilirsek hem ülkenin refahı, hem insanların huzuru açısından önemli bir adım atmış oluruz. Büyük şehirlerin kargaşasından, sıkıntısından kurtarıp geri getirdiğimiz zaman, buradaki yeşil tarlalar üzerinde pancarından, meyvesine, domatesine üzümüne her türlü meyvenin ve sebzenin ekimini sağlayıp ondan sonrada huzurlu bir şekilde ülkemizde ve ilimizde yaşamalarını sağlayabiliriz. Ben burada olmuşunu gördüm. Umutlarım çok daha fazla arttı. Çalışma isteğim daha çok arttı. İnşallah Elazığ'ın her köşesi Muratçık köyü gibi olur. Burada beni bağırlarına basan değerli hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum"diyee konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA