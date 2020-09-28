Tarlasını sürmekle suçladığı amcasının oğlu ve arkadaşını vurdu
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Tarlasını sürmekle suçladığı amcasının oğlu ve arkadaşını vurdu

28.09.2020 12:26 | Son Güncelleme: 28.09.2020 12:29
Tarlasını sürmekle suçladığı amcasının oğlu ve arkadaşını vurdu

KONYA'da, kamyon şoförlüğü yapan Mustafa B. (29), kendi tarlasını sürdüğü iddiasıyla amcasının oğlu Talha B.'yi belinden (40), yanındaki arkadaşı Orhan E.'yi (52) ise bacağından vurarak yaraladı.

KONYA'da, kamyon şoförlüğü yapan Mustafa B. (29), kendi tarlasını sürdüğü iddiasıyla amcasının oğlu Talha B.'yi belinden (40), yanındaki arkadaşı Orhan E.'yi (52) ise bacağından vurarak yaraladı.

Olay, saat 09.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horuzluhan Mahallesi İstikamet Caddesi'nde meydana geldi. Talha B., iddiaya göre Cihanbeyli ilçesi Karabağ Mahallesi'nde bulunan tarlasının bitişiğindeki amcasının oğlu Mustafa B.'ye ait tarlayı sürdü. Mustafa B. de, Talha B.'nin misafir olarak bulunduğu iş yerine giderek tarlasını sürdüğü gerekçesiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa B., Talha B.'yi belinden, yanındaki arkadaşı Orhan E.'yi ise sağ bacağından vurarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Talha B.'nin hayati tehlikesinin olduğu ve ameliyata alındığı belirtildi.

Tabancayı bırakarak olay yerinden kaçan Mustafa B. ise Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Mustafa B.'nin ilk ifadesinde, korkutmak amaçlı yere doğru ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

- Konya
Tarlasını sürmekle suçladığı amcasının oğlu ve arkadaşını vurdu
Tarlasını sürmekle suçladığı amcasının oğlu ve arkadaşını vurdu
Tarlasını sürmekle suçladığı amcasının oğlu ve arkadaşını vurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga YANIK

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