Tarlasında bulduğu taşların incelenmesini istiyor Tarlasında bulduğu taşların incelenmesini istiyor Bulduğu taşların gök taşı olduğunu iddia eden Erol Şimşek, taşların incelenmesini istiyor Gaziantep'te Erol Şimşek isimli vatandaş, boş arazide bulduğu taşların gök taşı olduğunu iddia ederek, taşların yetkililer tarafından incelenmesini istiyor.

Tarlasında bulduğu taşların incelenmesini istiyor

Bulduğu taşların gök taşı olduğunu iddia eden Erol Şimşek, taşların incelenmesini istiyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te Erol Şimşek isimli vatandaş, boş arazide bulduğu taşların gök taşı olduğunu iddia ederek, taşların yetkililer tarafından incelenmesini istiyor.

Gök taşı olduğundan emin olmak için internette araştırma yaptığını ifade eden Şimşek, taşların normal taşlardan çok farklı olduğunu ve incelenmesi için yetkililerden yardım beklediğini ifade etti. Taşları önce kömür sandım ama elime aldığımda kömür olmadığını anladım.

"Diğer taşlardan çok farklıydılar"

Bulduğu taşların diğer taşlardan çok farklı olduğunu belirten Erol Şimşek, "Bir gün gezmeye çıkmıştım. Bu taşları gördüğümde bana değişik geldi. Yaklaştığımda diğer taşlardan farklı olduğunu gördüm. Sonra onları topladım. Yanıktılar, muhtemelen düşerken yanmışlar. İnternette araştırdığımda direk karşıma gök taşı olarak çıktı. İlk bulduğum taşı elime aldığım zaman tuhaf bir hissi vardı. Yetkililerden bu taşların incelenmesini istiyorum. Eğer gök taşıysa satmak istiyorum. Araştırdım bu taşlar sağlık sektöründe kullanılıyormuş. Bir de takı sektöründe çok değerliymiş bu taşlar. Şuan ne kadar olduğunu bilmiyorum" dedi.

Taşları bulan Erol Şimşek'in arkadaşı Metin Akdağ ise, Erol taşları bulduğunda kendisini aradığını ve kendisinin de yaptığı araştırmada bu taşların gök taşı olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu fark ettiğini belirtti.

Kaynak: İHA