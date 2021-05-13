- Tarlasına traktörüyle hayırlı bayramlar yazdı
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- Tarlasına traktörüyle hayırlı bayramlar yazdı

İhlas Haber Ajansı / TOPRAK AKKAYA - Haberler | Güncel

- Tarlasına traktörüyle hayırlı bayramlar yazdı Çanakkaleli bir çiftçi, tarlasına 'hayırlı bayramlar' yazdığı mesajı drone ile de havadan görüntüledi.

- Tarlasına traktörüyle hayırlı bayramlar yazdı

ÇANAKKALE - Çanakkaleli bir çiftçi, tarlasına 'hayırlı bayramlar' yazdığı mesajı drone ile de havadan görüntüledi.

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlık Bozlar Köyünde yaşayan çiftçi Osman Lale, traktörünün arkasına taktığı sabanla 17 dönümlük tarlasına 'hayırlı bayramlar' yazdı. Çiftçinin o anları drone ile havadan görüntülendi. Çiftçi Lale, Ramazan bayramı için böyle bir video hazırladığını belirtirken, sosyal medyada paylaştığı görüntüler büyük beğeni topladı.

- Tarlasına traktörüyle hayırlı bayramlar yazdı
- Tarlasına traktörüyle hayırlı bayramlar yazdı
- Tarlasına traktörüyle hayırlı bayramlar yazdı
- Tarlasına traktörüyle hayırlı bayramlar yazdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TOPRAK AKKAYA

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