Tarlalarda açan rengarenk çiçekler görsel şölen sunuyor Yozgat-Ankara kara yolu kenarındaki tarlalarda açan kırmızı, sarı ve mor çiçekler görselliğiyle dikkati çekiyor.

Yozgat-Ankara kara yolu kenarındaki tarlalarda açan kırmızı, sarı ve mor çiçekler görselliğiyle dikkati çekiyor.

Yozgat-Ankara kara yolu güzergahını kullanan sürücüler, yeşil ekinler arasında farklı renkleriyle ilgi çeken çiçekleri görünce araçlarını durdurup, fotoğraf çektiriyor.

Ailesiyle fotoğraf çektiren Feyzullah Şimşek, yeşil ekinler arasında açan çiçeklerin çok güzel bir manzara oluşturduğunu söyledi.

Çiçekleri görünce durup fotoğraf çektirmek istediklerini anlatan Şimşek, "Koronavirüs nedeniyle sıkıntılı günler geçiren vatandaşların bu güzel manzarayla içi açılıyor. Bu, Allah'ın bize verdiği bir güzellik." dedi.

Kemal Can Ertuğrul da Ankara'ya giderken tarladaki güzel çiçekleri gördüklerini ifade ederek, bu manzara karşısında fotoğraf çektirip, çiçek topladıklarını belirtti.

Kaynak: AA