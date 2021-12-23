TARLADAN ŞAMPİYONLUĞA

ERCİŞ, VAN (DHA) - VAN'ın Erciş ilçesinde yaşayan Spor Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Ali Tunç (16), çiftçilik yapan ailesine tarlada yardım ettikten sonra, kalan zamanlarında antrenman yaparak Türkiye Şampiyonası'na hazırlandı. Tunç, eylül ayında Adana'da düzenlenen Türkiye U16 Atletizm Şampiyonası'nda 1500 metre kros yarışmasında 4 dakika 58 saniyelik derecesiyle Türkiye şampiyonu oldu. Tunç, bundan sonraki hedefinin ise olimpiyatlara katılmak olduğunu söyledi.

İlçenin Çınarlı Mahallesi'nde çiftçilik yapan İhsan ve Naile Tunç çiftinin 5 çocuğundan biri olan Erciş Spor Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Ali Tunç, ailesine tarlada çalışarak yardım ettikten sonra kalan zamanlarında ise antrenman yaparak Türkiye Şampiyonası'na hazırlandı. Tunç, eylül ayında Adana'da düzenlenen ve 160 sporcunun katıldığı Türkiye U16 Atletizm Şampiyonası'nda 1500 metrede 4 dakika 58 saniye derecesiyle altın madalya kazanarak, Türkiye şampiyonu oldu. Beden Eğitimi öğretmeni Bari Çiçek'in nezaretinde 1,5 yıl çalışma yapan Tunç, bundan sonraki hedefinin de ülkesini temsilen olimpiyatlara katılarak ülkesine madalya ile dönmek olduğunu söyledi.

'SPORCUMLA GURUR DUYUYORUM'

Beden Eğitimi öğretmeni Barış Çiçek, öğrencisi Ali Tunç'un sahip olduğu azimle her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğini belirtti. Çiçek, "Ali, 1,5 yıl önce yanıma geldiğinde kendisinde yüksek oranda atletizmci olma hevesi olduğunu fark ettim. Babasıyla birlikte tarlalarda çalışıp, lahana ve pancar ekip aile bütçesine katkı sağladığını ancak atletizmi de çok istediğini ve çalışıp başarılar hedeflediğini bana söyledi. Ben de kendisinin bu isteğini kabul edip, çalışmalara başladık. 1,5 yıldır çalıştırıyorum. Bu süre içinde birçok alanda derece aldı. Son olarak Türkiye şampiyonu oldu. Bu arada bize büyük destek veren Van Gençlik Spor Müdürü Nevzat İnanç, Erciş İlçe Müdürü Harun Yaşar'a da teşekkür ediyorum, sporcumla gurur duyuyorum" dedi.