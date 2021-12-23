TARLADAN ŞAMPİYONLUĞA - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TARLADAN ŞAMPİYONLUĞA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VAN'ın Erciş ilçesinde yaşayan Spor Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Ali Tunç (16), çiftçilik yapan ailesine tarlada yardım ettikten sonra, kalan zamanlarında antrenman yaparak Türkiye Şampiyonası'na hazırlandı.

ERCİŞ, VAN (DHA) - VAN'ın Erciş ilçesinde yaşayan Spor Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Ali Tunç (16), çiftçilik yapan ailesine tarlada yardım ettikten sonra, kalan zamanlarında antrenman yaparak Türkiye Şampiyonası'na hazırlandı. Tunç, eylül ayında Adana'da düzenlenen Türkiye U16 Atletizm Şampiyonası'nda 1500 metre kros yarışmasında 4 dakika 58 saniyelik derecesiyle Türkiye şampiyonu oldu. Tunç, bundan sonraki hedefinin ise olimpiyatlara katılmak olduğunu söyledi.

İlçenin Çınarlı Mahallesi'nde çiftçilik yapan İhsan ve Naile Tunç çiftinin 5 çocuğundan biri olan Erciş Spor Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Ali Tunç, ailesine tarlada çalışarak yardım ettikten sonra kalan zamanlarında ise antrenman yaparak Türkiye Şampiyonası'na hazırlandı. Tunç, eylül ayında Adana'da düzenlenen ve 160 sporcunun katıldığı Türkiye U16 Atletizm Şampiyonası'nda 1500 metrede 4 dakika 58 saniye derecesiyle altın madalya kazanarak, Türkiye şampiyonu oldu. Beden Eğitimi öğretmeni Bari Çiçek'in nezaretinde 1,5 yıl çalışma yapan Tunç, bundan sonraki hedefinin de ülkesini temsilen olimpiyatlara katılarak ülkesine madalya ile dönmek olduğunu söyledi.

'SPORCUMLA GURUR DUYUYORUM'

Beden Eğitimi öğretmeni Barış Çiçek, öğrencisi Ali Tunç'un sahip olduğu azimle her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğini belirtti. Çiçek, "Ali, 1,5 yıl önce yanıma geldiğinde kendisinde yüksek oranda atletizmci olma hevesi olduğunu fark ettim. Babasıyla birlikte tarlalarda çalışıp, lahana ve pancar ekip aile bütçesine katkı sağladığını ancak atletizmi de çok istediğini ve çalışıp başarılar hedeflediğini bana söyledi. Ben de kendisinin bu isteğini kabul edip, çalışmalara başladık. 1,5 yıldır çalıştırıyorum. Bu süre içinde birçok alanda derece aldı. Son olarak Türkiye şampiyonu oldu. Bu arada bize büyük destek veren Van Gençlik Spor Müdürü Nevzat İnanç, Erciş İlçe Müdürü Harun Yaşar'a da teşekkür ediyorum, sporcumla gurur duyuyorum" dedi.

TARLADAN ŞAMPİYONLUĞA

TARLADAN ŞAMPİYONLUĞA

TARLADAN ŞAMPİYONLUĞA

TARLADAN ŞAMPİYONLUĞA

TARLADAN ŞAMPİYONLUĞA

TARLADAN ŞAMPİYONLUĞA

TARLADAN ŞAMPİYONLUĞA

TARLADAN ŞAMPİYONLUĞA

TARLADAN ŞAMPİYONLUĞA

Sivas'ın İmranlı ilçesi sıfırın altında 26,6 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri oldu

Sivas'ın İmranlı ilçesi sıfırın altında 26,6 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri oldu

 AFGANİSTAN'DA KENDİSİNDEN KAÇAN KADINI İSTANBUL'DA ÖLDÜREN SANIĞA MÜEBBET

AFGANİSTAN'DA KENDİSİNDEN KAÇAN KADINI İSTANBUL'DA ÖLDÜREN SANIĞA MÜEBBET

 Giresun'da okullara kar tatili

Giresun'da okullara kar tatili

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title