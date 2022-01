Tarlada yeni dönem: İnsansız traktörler sahaya inecek

Tarım makineleri üreticilerinden John Deere tarafından geliştirilen ve bitki verimliliğini artıracak tam otonom sürücüsüz traktörlerin, cep telefonu üzerinden kontrol edilebilme özelliği sayesinde üreticiye tarlaya gitmeden binlerce dönüm araziyi sürebilme olanağı tanıyacağını söyleyen John Deere'in Türkiye distribütörü IPSO Tarım'ın Genel Müdürü Özgür Barış Eryüz, "Toprağı daha az kayıpla işleyerek hava ve su kaynaklarının da iyi yönetilmesini sağlayacak sürücüsüz traktörler, yıl sonunda çiftçilerle buluşacak. Böylece hava ve su gibi doğal kaynaklar artık daha iyi yönetiliyor, toprak daha az kayıpla işlenecek" dedi.

Her yıl ortalama yüzde 10,1 büyüyen ve 2026'ya kadar 20,8 milyar dolara ulaşması beklenen akıllı tarım pazarının son gözdesi insansız traktörler geleceğin tarımına yön verecek. Dünyanın önde gelen tarım makineleri üreticilerinden biri olan ve 160'tan fazla ülkede satılan John Deere'in, cep telefonu üzerinden kontrol edilebilen sürücüsüz traktörleri yıl sonuna doğru piyasaya sürmesi bekleniyor. Tarımsal teknolojide bir devrim olarak nitelendirilen sürücüsüz traktörlerin tarıma yeni bir boyut kazandıracağı düşünülüyor. Konuyla ilgili açıklama yapan John Deere'in Türkiye distribütörü IPSO Tarım'ın Genel Müdürü Özgür Barış Eryüz, "Teknolojik gelişmeler hayatın her alanına olduğu gibi tarıma da yön vermeye başladı. Tarımda amaç her zaman en yüksek verimi elde etmek ki yeni yazılım ve donanımlar sayesinde bu artık daha da kolay. 2022'nin sonuna doğru üreticilerle buluşturacağımız tam otonom sürücüsüz traktörler sayesinde en yüksek verimi almak daha da kolaylaşacak" dedi.

"İNSANSIZ TRAKTÖRLER SAHAYA İNİYOR"

Tarımda küresel bir merkez olmanın tarım teknolojilerini etkin bir şekilde kullanmaktan geçtiğini ifade eden Eryüz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Günümüzde teknolojinin etki etmediği sektör neredeyse kalmadı. İnsansız hava araçları, GPS sistemleri ve daha birçok teknolojik uygulama çevre dostu olmasının yanı sıra, yüksek kar olanağı da sağlıyor. Yaşamın sürdürülebilmesi için hayati önem taşıyan tarım sektörü de teknoloji sayesinde insanlığa daha kolay, daha hızlı ve daha verimli hizmet etmeye başladı. Yüz yıl öncesine kadar sabanla yapılan işlemler artık bilim-kurgu filmlerinde gördüğümüz makinelere evrildi ve artık insansız traktörler tarlaya indi. Böylece hava ve su gibi doğal kaynaklar artık daha iyi yönetiliyor, toprak daha az kayıpla işleniyor."

CEP TELEFONUYLA TÜM TARLA SÜRÜLEBİLECEK

John Deere'in 2019 yılından bu yana yeni nesil traktör modeli üzerinde çalıştığını kaydeden Eryüz, "Donanım ve yazılım paketi kısa süre önce hazır hale geldi, ilk modeller yıl sonunda üretilerek piyasaya sunulacak. Bu sayede sürücüsüz traktörler cep telefonu yardımıyla tüm tarlayı uzaktan sürebilecek. Bunun için üreticinin makineyi tarlaya taşıması ve otonom çalışma için yapılandırması yeterli. Tarla sürerken tüm işlemler 2,5 cm'ye kadar hassasiyetle yapılabileceği gibi uyarı sistemi sayesinde traktörün yakıtı azaldığında ve sürme işlemi tamamlandığında üreticiye bildirilecek. Ayrıca canlı video ve görüntünün yanı sıra çeşitli veri ve ölçümlere erişim sağlanacak. Bir arıza durumunda ise çiftçi ve teknik ekip uyarı sistemi ile uzaktan bilgilendirilecek ve böylece makinenin performansının optimize edilmesi için gerekli müdahaleler yapılabilecek" bilgilerini paylaşarak sözlerini noktaladı.