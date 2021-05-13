Tarlada yaralı bulunan yavru tavşan tedaviye alındı
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Tarlada yaralı bulunan yavru tavşan tedaviye alındı

Tarlada yaralı bulunan yavru tavşan tedaviye alındı
Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR - Haberler | Güncel

BARTIN'ın Ulus ilçesinde tarlada yaralı bulunan yavru tavşan Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından tedaviye alındı.

BARTIN'ın Ulus ilçesinde tarlada yaralı bulunan yavru tavşan Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından tedaviye alındı.

Ulus ilçesi İbrahim Deresi köyünde oturan Recep Yılmaz tarlada çalıştığı sırada hareket etmeyen yavru bir tavşan buldu.  Yılmaz'ın haber vermesi üzerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, tavşanı veterinere götürdü. Sol ayağının kırık olduğu belirlenen yavru tavşan iyileşmesinin ardından bulunduğu alana bırakılacak.


- Bartın
Tarlada yaralı bulunan yavru tavşan tedaviye alındı
Tarlada yaralı bulunan yavru tavşan tedaviye alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR

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