Tarlada çalışırken tartıştığı karısını tüfekle yaraladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tarlada çalışırken tartıştığı karısını tüfekle yaraladı

24.09.2020 16:45 | Son Güncelleme: 24.09.2020 16:53
Tarlada çalışırken tartıştığı karısını tüfekle yaraladı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tarlada çalışırken tartıştığı karısını tüfekle yaralayan adam kayıplara karıştı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tarlada çalışırken tartıştığı karısını tüfekle yaralayan adam kayıplara karıştı.

Olay Çeltikçi Mahallesinde meydana geldi. Tarlada çalışan Tuğrul B. (35) ile eşi Duygu B. (34) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı. İddiaya göre tüfeği alan Tuğrul B, eşi Duygu T'ye arkasından ateş etti. Beline ve kalçasına saçma isabet eden Duygu T. yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan Duygu T, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Eşini tüfekle yaralayan koca Tuğrul T. ise bir otomobille kayıplara karıştı. Jandarma Tuğrul B'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA

Tarlada çalışırken tartıştığı karısını tüfekle yaraladı
Tarlada çalışırken tartıştığı karısını tüfekle yaraladı
Tarlada çalışırken tartıştığı karısını tüfekle yaraladı
Tarlada çalışırken tartıştığı karısını tüfekle yaraladı
Tarlada çalışırken tartıştığı karısını tüfekle yaraladı
Tarlada çalışırken tartıştığı karısını tüfekle yaraladı
Tarlada çalışırken tartıştığı karısını tüfekle yaraladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Muharrem İnce Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Canan Kaftancıoğlu
Magazin Müge Anlı Enes Batur Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Tisserand Can Bartu Tamer Tuna Fatih Terim Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Bursa Ankara Jandarma Hırsızlık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tarlada çalışırken tartıştığı karısını tüfekle yaraladı - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.9.2020 16:56:25. #1.15#
title