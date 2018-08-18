Tarlada 'Altın Vuruş' Yapan Genç Hayatını Kaybetti

Adana'da Yüreğir ilçesine bağlı Kabaktepe Mahallesi'nde uyuşturucu madde kullanan 28 yaşındaki genç 'altın vuruş' yaparak hayatını kaybetti.

YERDE BULDULAR

Edinilen bilgiye göre Çukurova Üniversitesi'ne ait, Ziraat Fakültesi Araştırma Uygulama Çiftliği zeytin bahçesinde sabah devriye tarla bekçileri yerde yatan bir şahıs fark etti.

HEMEN POLİSİ ARADILAR

Şahsın yanına yaklaşan bekçi, şahsin yerde hareketsiz yattığını ve seslendiğinde cevap alamaması sonucu durumu polis ekiplerine bildirdi. Sabah saatlerinde belirtilen adrese gelen polis ekipleri ve 112 acil ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede isminin Volkan K. olduğu belirledi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerinin yaptığı inceleme sonucu Volkan K.'nın vücuduna uyuşturucu madde enjekte ederek öldüğünü belirledi. Polis ekipleri olay çevresinde inceleme yaptığı sırada Volkan K.'nın yakınları gelerek olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Volkan K.'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.