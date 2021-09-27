Tarla yollarında stabilize yol çalışmaları

BİLECİK (İHA) - Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, tarla yollarında stabilize yol çalışmalarıyla 500 dönüme yakın araziyi çiftçilere kazandırdıklarını söyledi.

Pazaryeri Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler çiftçilerin tarla ve bahçelerine ulaşımını sağlayan arazi yollarına yönelik genişletme ve iyileştirme çalışması başlattı. Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçeye bağlı kırsal alanlarda üretim yapan çiftçiler, ekimden hasada kadar ulaşımda hiçbir zorluk çekmeyeceğini söyledi. 500 dönüme yakın araziyi çiftçilere kazandırdıklarını anlatan Başkan Tekin, sözlerine şöyle devam etti;

"Yürütülen çalışmalar doğrultusunda Pazaryeri Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Bilecik İl Özel İdaresine bağlı ekipler 35 yıldır girilemeyen, kış aylarında meydana gelen yağışlar ve ağır tonaj nedeniyle bozulan arazi yollarını onararak çiftçilerin tarlalarına rahatça ulaşması için çalışmalara başladı. Hafta sonu, durmak, dinlenmek yok, çalışmaya devam. Biz bu işi geçen pazartesi öğrenmedik. Düğün dernek gezip hemşirelerimizin mutlu günlerinde acı günlerinde yanında olurken işlerimizi de aksatmıyoruz. 35 yıldır girilemeyen tarla yollarını stabilize yol yapıyoruz. 500 dönüme yakın araziyi çiftçimize kazandırdık. Çiftçimizin üreticimizin her zaman hizmetindeyiz. Bilecik İl Genel Meclis Başkanımız Osman Yılmaz, Bilecik İl Genel Sekreterimiz Seda Bayrakçı ve özel idaremizin, belediyemizin cefakar personeline, mahalle muhtarlarımıza sabırla çalışmalarımızı bekleyen hemşirelerimize teşekkür ediyorum". - BİLECİK