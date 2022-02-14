"Ay çok heyecanlı" diyen Tarkan, yeni şarkısının adını ve çıkış tarihini paylaştı - Haberler
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"Ay çok heyecanlı" diyen Tarkan, yeni şarkısının adını ve çıkış tarihini paylaştı

Haberler.com, Ecem Altan - Magazin
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Ünlü şarkıcı Tarkan, uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni şarkısının adını ve yayın tarihini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Megastar, "Ay ay çok heyecanlı" diyerek "Geççek" isimli şarkısının 17 Şubat'ta yayınlanacağını söyledi.

Pandeminin başında ailesiyle yurt dışına giden ve son albümünü 2017 yılında yayınlayan Tarkan, uzun bir süredir yeni şarkı için hazırlık yapıyordu. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından "Geri sayım başladı. Yeni şarkı geliyor" diyerek hayranlarını heyecanlandıran Megastar, bu sefer de şarkısının adını ve çıkış tarihini paylaştı.

YENİ ŞARKISI 17 ŞUBAT'TA YAYINLANACAK

Megastar sonunda hayranlarının uzun süredir beklediği haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Tarkan 5,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşımında "Geççek 17 Şubat'ta sizlerle. Ay ay çok heyecanlı" notunu yazdı.

Tarkan, yeni şarkısı Geççek'in çıkış tarihini açıkladı

Tarkan'ın paylaşımına Betül Demir, Burcu Kara ve Hatice'den tebrik içeren yorumlar geldi.

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Instagram, Tarkan, Magazin, Haberler

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