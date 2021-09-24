Tarkan, paylaşıp hemen sildiği yarı çıplak fotoğrafına açıklık getirdi - Haberler Magazin
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Tarkan, paylaşıp hemen sildiği yarı çıplak fotoğrafına açıklık getirdi

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Magazin
Tarkan, paylaşıp hemen sildiği yarı çıplak fotoğrafına açıklık getirdi

2017 yılında New York konseri için bulunduğu ABD'den yarı çıplak bir poz paylaşan ancak kısa bir süre sonra kaldıran Tarkan, geçmişteki paylaşımına dair bir açıklamada bulundu. "Hangi akla hizmet böyle bir şey yaptım bilmiyorum" diyen Megastar, uçak yolculuğu ve uykusuzluk gibi faktörlerin aklını başından alıdğını ifade etti.

Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir sahnelerden uzak olan Tarkan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelmeyi başarıyor. 2017 yılında New York konseri için ABD'de bulunan Megastar, burada kişisel hesabından yarı çıplak bir fotoğrafını yayınlamış ancak kısa bir süre içinde kaldırmıştı.

"HANGİ AKLA HİZMET YAPTIM BİLMİYORUM"

Tarkan, aynı pozun bu kez çıplak olmayan halini paylaşarak, geçmişteki paylaşımına da açıklık getirdi. "Hangi akla hizmet böyle bir şey yaptım bilmiyorum" diyen ünlü sanatçı, "Sanırım uzun uçak yolculuğu, uykusuzluk, jet lag v.b. faktörler aklımı başımdan almıştı" dedi.

Tarkan, paylaşıp hemen sildiği yarı çıplak fotoğrafına açıklık getirdi

"NE YAPTIM BEN?" DEDİM

Tarkan o paylaşımla alakalı olarak şunları söyledi:

"Bir 'iyi geceler' tbt'si de iyi gider şimdi dedim. Birkaç yıl önce New York konseri için gittiğim Amerika'dan yarı çıplak bir fotoğraf paylaşıp, paylaştığım gecenin sabahında 'Eyvaaaah ne yaptım ben?' deyip hemen sildiğim bir fotoğraf vardı ya... İşte şimdi paylaştığım bu fotoğraf o aynı geceden tam üstümü çıkarmadan önceki andan. Keşke bu anda kalsaydım. Hangi akla hizmet öyle bir şey yaptım hala bilmiyorum ama sanırım uzun uçak yolculuğu, uykusuzluk, jet lag v.b. faktörler aklımı başımdan almıştı"

Tarkan, paylaşıp hemen sildiği yarı çıplak fotoğrafına açıklık getirdi

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Emre İliksiz
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Haber: Tarkan, paylaşıp hemen sildiği yarı çıplak fotoğrafına açıklık getirdi - Haberler Magazin
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