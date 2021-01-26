Tarkan'lı klibi kaldır Murda
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tarkan'lı klibi kaldır Murda

26.01.2021 09:05 | Son Güncelleme: 26.01.2021 09:09
Tarkan'lı klibi kaldır Murda

Murda, 7 ay önce SFB ile işbirliği yaparak "Napıyon Lan" adlı bir single hazırlamış, şarkıda Felemenkçe "Ik doe nu Tarkan-dingen in m'n eigen land" (Şimdi kendi ülkemde Tarkan gibi iş yapıyorum) sözlerine yer vermişti.

Murda, 7 ay önce SFB ile işbirliği yaparak "Napıyon Lan" adlı bir single hazırlamış, şarkıda Felemenkçe "Ik doe nu Tarkan-dingen in m'n eigen land" (Şimdi kendi ülkemde Tarkan gibi iş yapıyorum) sözlerine yer vermişti. Hazırlanan klipteki bir sahnede de Murda'nın görüntüsünün üzerine Tarkan'ın yüzü monte edildi. Ancak o birkaç saniyelik görüntü sorun yarattı. Murda, Tarkan'ın ekibinin kendisiyle iletişime geçtiğini ve klibi yayından kaldırmasını istediklerini açıkladı.

ŞİRKETLE GÖRÜŞÜN

Ekibin "Ya klibi kaldıracaksınız ya da size dava açacağız" dediğini anlatan rap'çi, onlara "Hollanda'daki yapım şirketimle görüşün" yanıtını verdiğini söyledi. Murda daha sonra Tarkan ve ekibinin bu konuda bir adım atmadığını dile getirdi.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Yaşar Güler Ziya Selçuk Muharrem İnce Meral Akşener
Magazin Ebru Yaşar Sezen Aksu Serdar Ortaç Seren Serengil
Spor Mesut Özil Ali Şansalan Ünal Karaman Sergen Yalçın Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hisarcık Başakşehir Kayserispor Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tarkan'lı klibi kaldır Murda - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 09:09:47. #1.16#
title