Tarkan'lı klibi kaldır Murda

Murda, 7 ay önce SFB ile işbirliği yaparak "Napıyon Lan" adlı bir single hazırlamış, şarkıda Felemenkçe "Ik doe nu Tarkan-dingen in m'n eigen land" (Şimdi kendi ülkemde Tarkan gibi iş yapıyorum) sözlerine yer vermişti.

Murda, 7 ay önce SFB ile işbirliği yaparak "Napıyon Lan" adlı bir single hazırlamış, şarkıda Felemenkçe "Ik doe nu Tarkan-dingen in m'n eigen land" (Şimdi kendi ülkemde Tarkan gibi iş yapıyorum) sözlerine yer vermişti. Hazırlanan klipteki bir sahnede de Murda'nın görüntüsünün üzerine Tarkan'ın yüzü monte edildi. Ancak o birkaç saniyelik görüntü sorun yarattı. Murda, Tarkan'ın ekibinin kendisiyle iletişime geçtiğini ve klibi yayından kaldırmasını istediklerini açıkladı.

ŞİRKETLE GÖRÜŞÜN

Ekibin "Ya klibi kaldıracaksınız ya da size dava açacağız" dediğini anlatan rap'çi, onlara "Hollanda'daki yapım şirketimle görüşün" yanıtını verdiğini söyledi. Murda daha sonra Tarkan ve ekibinin bu konuda bir adım atmadığını dile getirdi.

Kaynak: Hürriyet