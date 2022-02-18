Tarkan'ın yeni şarkısı Geççek'e bir yorum da Selda Bağcan'dan geldi: Nihayet kükredin

Son albümünü 2017 yılında başarılı şarkıcı Tarkan'ın yeni şarkısı Geççek, dün akşam yayınlandı. YouTube üzerinden yayınlanan şarkının klibi 5 milyondan fazla kişi tarafından izlendi. Şarkısında politik mesaj verdiği söylenen Tarkan'a tepkilerin yanı sıra destekler de gelmeye devam ediyor.

"NİHAYET KÜKREDİN"

Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Selda Bağcan da Tarkan'a destek veren isimler arasında yer aldı. Twitter hesabından paylaşım yapan Bağcan, "Helalsin Tarkan! Nihayet kükredim" ifadelerini kullandı.

Tarkan'a Gülşen, Ata Demirer, Şahan Gökbakar, Onur Akın, İlyas Salman ve Sibel Can gibi ünlü isimlerden de destek geldi.

TARKAN: UMUDUMU KAYBEDER GİBİ OLDUĞUMDA YAZDIM

Geççek'i yayınlamadan önce YouTube kanalında bir video paylaşan Tarkan, şarkısını yazma hikayesini anlattı. Şarkıyı pandemiden dolayı etkilendiği bir dönemde yazdığını söyleyen şarkıcı, "Bir yıl kadar önce ruh halimin çok iyi olmadığı bir dönemden geçtim. Pandemi, dünyada olup biten üzücü olaylar, insanlığın endişe verici gidişatı, doğanın yok edilişi gibi bir sürü şey beni çok olumsuz etkilemiş, umudumu kaybeder gibi olmuştum. O anlarda bu şarkının melodi ve sözleri içimde yankılandı. 'Geççek geççek elbet bu da geççek, gör bak umudun gününü gün etçek'. 'Hepimize iyi gelecek bir şarkı yazmalıyım' dedim. Belki bu şarkı bizi biraz teselli eder, bize moral verir, umut olur diye düşündüm" dedi.