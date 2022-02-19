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Tarkan Dünya Listelerinin Zirvesinde

Snob Magazin - Magazin
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Tarkan Dünya Listelerinin Zirvesinde

Megastar Tarkan, perşembe akşamı kendi YouTube kanalından yayınladığı 'Geççek' şarkısıyla, dünya listelerinin zirvesine çıkmayı başardı. İşte haberin detayları...

Tarkan, uzun bir aradan sonra çıkardığı 'Geççek' şarkısıyla gündem olmaya devam ediyor. 17 Şubat 2022 akşamı Tarkan'ın YouTube kanalınından yayınlanan şarkı, dünya listelerine girdi. Son 24 saatte YouTube'da dünyada en çok izlenen müzik video'su Tarkan 'Geççek' oldu. En çok beğeni alan video da yine 'Geççek' oldu. Tarkan, şarkısı 'Geççek' sosyal medyanın da gündeminden düşmüyor.

Tarkan Dünya Listelerinin Zirvesinde

Snob Magazin - Magazin

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