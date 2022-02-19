Tarkan Dünya Listelerinin Zirvesinde

Tarkan, uzun bir aradan sonra çıkardığı 'Geççek' şarkısıyla gündem olmaya devam ediyor. 17 Şubat 2022 akşamı Tarkan'ın YouTube kanalınından yayınlanan şarkı, dünya listelerine girdi. Son 24 saatte YouTube'da dünyada en çok izlenen müzik video'su Tarkan 'Geççek' oldu. En çok beğeni alan video da yine 'Geççek' oldu. Tarkan, şarkısı 'Geççek' sosyal medyanın da gündeminden düşmüyor.

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