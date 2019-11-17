Tarkan Avusturya'da konser verdi

17.11.2019 01:09 | Son Güncelleme: 17.11.2019 01:12

Şarkıcı Tarkan, Avusturya'nın başkenti Viyana'da konser verdi.

Tarkan'ın Avrupa turnesi kapsamında Wiener Stadthalle'de verdiği konsere, müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Yıllar sonra Viyana'daki hayranlarıyla buluşan Tarkan, en son 11 yıl önce buraya geldiğini, Viyana konserlerinin çok güzel geçtiğini söyledi.

Altı bine yakın kişinin dinlediği konser süresince dans edip şarkılarını seslendiren sanatçı, aralarında "Yolla", "Bu Gece", "Dudu" ve "Vay Anam Vay"ın bulunduğu eski ve yeni albümden birçok sevilen parçasını hayranlarıyla birlikte söyledi.

Tarkan, İsviçre'nin Zürih, Almanya'nın Hannover ve Köln kentlerinde vereceği konserlerle yıl sonuna kadar Avrupa turnesine devam edecek.

Kaynak: AA