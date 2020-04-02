Tarkan, ailesiyle birlikte Almanya'da karantinaya girdi
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Pınar Dilek Tevetoğlu, Almanya, Tarkan, Köln, Magazin

Tarkan, ailesiyle birlikte Almanya'da karantinaya girdi

Ünlü şarkıcı Tarkan Tevetoğlu, koronavirüs vakaları artış göstermeden ailesiyle birlikte yaşamak için Almanya'ya gitti. Şarkıcı, Köln sınırlarında bulunan evinde ailesiyle zaman geçirmeye başladı.

02.04.2020 11:39 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:25
Tarkan, ailesiyle birlikte Almanya'da karantinaya girdi

Çin'de başlayarak dünyaya yayılan koronavirüs salgını 40 bin fazla kişinin hayatına mal oldu. Megastar Tarkan ise dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten korunmak için ailesiyle birlikte Almanya'daki evine taşındı.

KENDİLERİNİ KARANTİNAYA ALDILAR

Dünya çapında 900'den fazla vakanın olduğu salgından korunmak için kızı Lila ve eşi Pınar Tevetoğlu ile Almanya'nın Köln sınırındakiAlzey kasabasında bulunan evine yerleşti. Herkesten uzak evlerinde kendilerini karantinaya alan çift, korunmak için dışarıya adım atmıyor.

HAMİLELİK İDDİALARINI YALANLADI

Pınar Tevetoğlu'nun eşi Pınar Tevetoğlu'nun ikinci bebeğine hamile olduğu hatta bebeklerinin erkek olduğu ileri sürülmüştü. Ancak çift, bebek iddialarını yalanladı.

Tarkan, ailesiyle birlikte Almanya'da karantinaya girdi

Kaynak: Hürriyet

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Ünlü şarkıcı Tarkan, ailesiyle birlikte Almanya'da karantinaya girdi

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