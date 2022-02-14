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Tarkan'dan Sevgililer Günü Paylaşımı

Snob Magazin - Magazin
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Tarkan'dan Sevgililer Günü Paylaşımı

Ünlü şarkıcı Tarkan, 2016 yılında evlendiği Pınar Dilek ile Sevgililer Günü'nü dışarıya çıkarak kutladı. Tarkan, o anları sosyal medyadan paylaştı. İşte haberin detayları...

Tarkan, perşembe günü 'Geççek' şarkısının çıkaracağını duyurmuştu. Stüdyoya kapanan Megastar, Sevgililer Günü'nü es geçmedi. Tarkan, eşi Pınar Dilek'le Sevgililer Günü'nü dışarıda geçirdi. VIP araçla mekana giden şarkıcı, selfie yaptığı kareyi sosyal medya hesaplarından paylaştı. Tarkan poza, "Date night (Randevu gecesi)" diye yazdı.

Tarkan'dan Sevgililer Günü Paylaşımı

Snob Magazin - Magazin

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