Tarımsal Kooperatif Başkanı damat olunca gelin arabası da traktör oldu
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Tarımsal Kooperatif Başkanı damat olunca gelin arabası da traktör oldu

Tarımsal Kooperatif Başkanı damat olunca gelin arabası da traktör oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde dünyaevine giren Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Erkan Karakaş, düğününde traktörü gelin arabası yaptı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde dünyaevine giren Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Erkan Karakaş, düğününde traktörü gelin arabası yaptı.

Pazaryeri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve Pazaryeri Belediye Meclis üyesi Erkan Karakaş, nişanlısı Hülya Eğri ile görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Düğünlerinde gelin arabası olarak traktörü seçen çiftin mehter takımının da yer aldığı gelin alma konvoyu tüm ilçenin ilgi odağı haline geldi. Dünyaevine giren mutlu çift, ayrıca düğün öncesi Afrika ülkesi Kamerun'da geçen hafta çocuklara bir öğün düğün yemeği ikram etti. Kamerunlu çocuklar yemek için Erkan ve Hülya çiftine teşekkür ederken, mutluluklar dileyerek dualar etiler. - BİLECİK

Tarımsal Kooperatif Başkanı damat olunca gelin arabası da traktör oldu
Tarımsal Kooperatif Başkanı damat olunca gelin arabası da traktör oldu
Tarımsal Kooperatif Başkanı damat olunca gelin arabası da traktör oldu
Tarımsal Kooperatif Başkanı damat olunca gelin arabası da traktör oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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