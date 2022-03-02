Tarımsal biyoteknoloji laboratuvarları yeniden tasarlandı

Ar-Ge ve bilimsel faaliyetlerin toplumsal katkıya dönüşebilmesini sağlamak amacıyla bünyesinde bulundurduğu birçok uygulama ve araştırma merkezi ile bilime ve insanlığa fayda sağlamaya önem veren Atatürk Üniversitesi, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi modeline uygun laboratuvarlarıyla topluma hizmet noktasında önemli görevler üstleniyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Varlık Sistemini temel felsefe alarak oluşturulan Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Laboratuvarları, bu alanda pilot laboratuvar olarak tasarlandı.

Araştırma Üniversitesinin bir parçası olan Tarımsal Biyoteknoloji Laboratuvarları Koordinatörlüğü ulusal ve uluslararası standartlara uygun araştırma ve ölçümleri gerçekleştirmek üzere yapılandırılan, yine ulusal ve uluslararası araştırmacıların kullanabilecekleri modern test ve analiz cihazlarının yer aldığı bir bilimsel araştırma merkezi olarak öne çıkıyor.

Genom Analizi, Bitkisel Biyoteknoloji, Hayvansal Biyoteknoloji, Mikrobiyoloji ile Hücre ve Doku Kültürü laboratuvarları olmak üzere 6 farklı alt laboratuvarı bulunan birim, Tarımsal Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji alanında ileri düzeyde çalışmaların yapılmasına imkan tanıyor.

"Tarımsal Biyoteknoloji Laboratuvarları Tüm Araştırmacıların Hizmetindedir" sloganıyla yola çıkan koordinatörlük, ulusal ve uluslararası araştırmalara yönelik projelerde kullanılabilecek bir model oluşturarak, yeniden tasarlanacak olan farklı laboratuvarlara örnek teşkil edecek. Rektörlüğe bağlı bir merkez olarak yapılandırılan ve çalışmalarını sürdüren birimde akreditasyon çalışmaları ise devam ediyor.

Rektör Çomaklı: "Çalışmalarımızda Bölgesel Kalkınmayı Esas Alıyoruz"

Ziraat Fakültesinin; bölgesel kalkınmayı esas alarak, bölgenin kalkınmasına ve refah seviyesinin yükselmesine öncülük eden, bilimsel araştırma yaparak üniversite-sanayii iş birliği ile girişimci, yenilikçi gayelere yönelen, değişim dönüşüm ve gelişimle ilgili süreçleri yöneten ve bunları uygulayan bir fakülteye sahip olduklarını belirten Rektör Çomaklı: "İleri teknolojiye dayalı uygulamalar ve yenilikçi eğitim faaliyetleri gerçekleştiren Ziraat Fakültemizin nitelikli akademik personeli, son teknolojiyle donatılan laboratuvarları ve modern uygulama alanlarıyla vatanına ve toprağına değer veren bireyler yetiştiriyoruz" dedi.

"Yeni Model Tüm Laboratuvarlarda Uygulanacak"

Bu doğrultuda yenilenen ve çehresi değişen Tarımsal Biyoteknoloji Laboratuvarlarının Atatürk Üniversitesinin en eski fakültelerinden biri olan Ziraat Fakültesine yakışır bir değişime uğradığını belirten Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi sayesinde gerçekleşen bu değişimin üniversitenin tüm laboratuvarlarda uygulanacağını aktardı.

Araştırma Üniversitesi olma sorumluluğu ile yürütülen çalışmaların ülkemizin kalkınma hedeflerine uygun olarak gerçekleştirdiğini ifade eden Rektör Çomaklı, üniversitenin eğitimin yanında toplum ve bilime katkıyı kendine misyon edindiğini vurgulayarak, tüm araştırmacıları çalışmalarını sürdürmeleri için Atatürk Üniversitesine davet etti. - ERZURUM