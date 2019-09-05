Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi

05.09.2019 08:31

Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında, Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Tebliği ve uygulamaları hakkında bilgilendirme ve tanıtım toplantısı düzenlendi.



Erzincan'ın Kemah İlçesinde yapılan tanıtım ve bilgilendirme toplantısına üreticiler yoğun ilgi gösterdi. Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin'in başkanlık ettiği toplantıya, birlik başkanları, ilçe müdürlüğünde görevli teknik personeller, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.



Gelir düzeyinin yükseltilmesi için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi gerektiğini belirten İl Müdürü Şahin, "Bakanlığımızca uygulanmakta olan "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı" kapsamında uygulanan, Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Programı 13'üncü etap başvuruları açılmış bulunmaktadır. Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesinin amaçlandığı projeden çiftçilerimizin biran önce yararlanarak, daha iyi koşullarda üretim yapabilmesini arzuluyoruz" dedi.



Çiftçilere destekleme ile ilgili bilgilendirme yapıldıktan sonra katılımcıların sorularının cevaplanmasının ardından toplantı sona erdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA