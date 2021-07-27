Tarım ve Orman Bakanlığından Göynük'teki baraj inşaatlarına 2 milyon lira ödenek desteği
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Tarım ve Orman Bakanlığından Göynük'teki baraj inşaatlarına 2 milyon lira ödenek desteği

Tarım ve Orman Bakanlığından Göynük'teki baraj inşaatlarına 2 milyon lira ödenek desteği
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Bolu'nun Göynük ilçesinde yapımı süren Hasanlar ve Dedeler barajlarına 2 milyon lira ödenek aktarıldığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Bolu'nun Göynük ilçesinde yapımı süren Hasanlar ve Dedeler barajlarına 2 milyon lira ödenek aktarıldığını bildirdi.

Metin, yaptığı yazılı açıklamada, 2017 yılında ihalesi yapılan ve çalışmaların istenilen hızda ilerlemediği Hasanlar ve Dedeler barajlarıyla ilgili değerlendirme yaptı.

Bakanlık olarak Göynük ilçesinin verimli tarım arazilerini suyla buluşturacak Hasanlar ve Dedeler barajları işine 2 milyon lira ödenek aktarıldığını bildiren Metin, şunları kaydetti:

"Hasanlar Barajı ile 710, Dedeler Barajı ile 246 hektar tarım arazisini borulu ve basınçlı sulama sistemleriyle sulayacağız. 2021 yılı fiyatlarıyla 49 milyon liraya mal olacak projenin tamamlanması sonrası Göynük ilçesinde modern sulamayla tarımda sağlanacak verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa sebep olacak. Tarihi mirasımız Göynük ilçesi, yaptığımız yatırımlarla inşallah tarımda da hak ettiği yere gelecek. Bu dev yatırımın Göynük'ümüze hayırlı olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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Tarım ve Orman Bakanlığından Göynük'teki baraj inşaatlarına 2 milyon lira ödenek desteği - Haberler
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