Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya'da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için harekete geçti

Konya'da Altınapa Baraj Gölü'ne bir Amerikalının Japon balığı bırakmasının ardından harekete geçen Tarım ve Orman Bakanlığı balıkların yakalanması için çalışma başlattı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, su ürünleri kaynaklarının korunmasına yönelik rutin ve vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusundaki denetimlerini yeni tip koronavirüs salgınına rağmen aralıksız sürdürüyor.

Bakanlığa, video görüntüsüyle birlikte Konya il merkezine 24 kilometre uzaklıktaki Altınapa Barajı'na 27 Nisan'da yasa dışı balık bırakıldığı ihbarı gelmiş ve bakanlık ekipleri, yaptıkları araştırma sonucunda balıkları bıraktığı tespit edilen yabancı uyruklu kişiye, Su Ürünleri Kanunu uyarınca 10 bin lira idari para cezası uygulamıştı.

BALIKLARIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Konya İl Müdürlüğü ekipleri, video görüntüsünde yaptıkları incelemede baraja bırakılan balıkların Japon balığı (Carassius auratus) olduğunu belirledi. Ekipler, yapılan yasa dışı balıklandırmanın ekosisteme olumsuz etkilerinin önlenmesi amacıyla Japon balıklarının yakalanması için çalışmalara başladı. Balıklar, göl ekosisteminden uzaklaştırılacak.

Bakanlık yetkilileri, gelen ihbar için teşekkür ederken, su kaynaklarının korunması için izinsiz ve yasa dışı balıklandırma yapılmaması uyarısında bulundu.

YERLİ TÜRLERLE REKABETE GİRİYOR

Türkiye ekosisteminde doğal olarak bulunmayan Japon balıkları, akvaryumlarda süs balığı olarak kullanılıyor. Bu balıklar, istilacı olarak bilinen "Carassius auratus" balıklarının seleksiyonla süs balığı olarak geliştirilmesiyle elde ediliyor. Bu balıkların doğaya bırakılması ekosistem için tehlike yaratıyor. Bu balıklar, bulundukları ortamda besin ve habitat için yerli türlerle rekabet ederek bir süre sonra hakim tür haline gelip ekosistemin bozulmasına neden oluyor.