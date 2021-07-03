Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Kastamonu Belediyesi ile MHP İl Başkanlığını ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kastamonu Belediyesi ile MHP İl Başkanlığına ziyarette bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kastamonu Belediyesi ile MHP İl Başkanlığına ziyarette bulundu.

Bakan Pakdemirli, çeşitli temaslar ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği kentte, Kastamonu Belediyesini ziyaret etti.

Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ile bir süre sohbet eden Pakdemirli'ye kentle ilgili bilgi verildi.

Pakdemirli, daha sonra MHP Kastamonu İl Başkanlığına geçti. Burada da İl Başkanı Emin Çınar ile sohbet eden Pakdemirli, daha sonra kentten ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu