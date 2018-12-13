Tarım ve Orman Bakanı Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Dicle Barajı'nın kapağının kopması) Bir kapağın koptuğu doğru. Ama ikinci kapağın koptuğu doğru değil. Biz bölgeye bütün araçları sevk ettik. Şu an su yatağının bir miktar yükselme durumu var. Bize ulaşan herhangi bir can ve mal kaybı bilgisi yok."