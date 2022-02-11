Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, Şırnak'ta toplantıda konuştu Açıklaması

ŞIRNAK (AA) - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, " Türkiye, 337 milyar lira tarımsal hasılayla Avrupa'da lider, dünyada ilk 10 ülke arasında yer almaktadır. Tarım sektörümüz, 2003-2020 arasındaki 18 yılın 15'inde büyümüştür." dedi.

Tunç, Şırnak Üniversitesi Ebul-İz Konferans Salonu'nda düzenlenen "Uzman Eller Projesi Tanıtım Toplantısı"nda, salgın döneminde gıda, tarım ve toprağın öneminin daha çok arttığını, tarımın en stratejik birkaç sektör arasında yerini aldığını belirtti.

Bu çerçevede "Güçlü Tarım, Güçlü Türkiye" ilkesiyle Türkiye'nin tarım ve orman sektöründe, dünyada ve bölgesinde söz sahibi bir ülke olabilmesi için son dönemde önemli projelerin hayata geçirildiğini kaydeden Tunç, şöyle konuştu:

"Türkiye, 337 milyar lira tarımsal hasılayla Avrupa'da lider, dünyada ilk 10 ülke arasında yer almaktadır. Tarım sektörümüz, 2003-2020 arasındaki 18 yılın 15'inde büyümüştür. 2003-2020 döneminde Türkiye'de tarımın yıllık ortalama büyümesi yüzde 2,93 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılında 25 milyar dolar tarımsal ihracat yaparak 7,2 milyar dolar dış ticaret fazlası elde ettik. Yani aldığımızdan daha fazla tarım ürününü diğer ülkelere satıyoruz."

Türkiye'nin tarımda net bir ihracatçı ülke olduğunu aktaran Tunç, ülkenin küçükbaş ve büyükbaş hayvan varlığında Avrupa'da birinci, süt üretiminde üçüncü sırada bulunduğunu, tarım alanında dünyada güçlü bir aktör konumunda yer aldığını vurguladı.

Bakanlık olarak çiftçiye her türlü desteği verdiklerini anlatan Tunç, 19 yılda toplam 396 milyar lira tarımsal destek ödemesi yaptıklarını, bu sene destekleri 29 milyar liraya yükselttiklerini bildirdi.

Şırnak'a 27 milyon lira destek

Tunç, "Çiftçimize hayırlı olsun. Şırnak'ta 2006-2020 döneminde toplam 27 milyon lira destek sağlamışız. Bu desteklerle 38 proje ve tesis hayata geçirilerek toplam 337 kişiye istihdam sağlanmıştır. Bakanlığımızın 2021 yılında ilimize verdiği destek 90 milyon lira olup son 19 yılda yaklaşık 900 milyon lira destek sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Şırnak ekonomisinde tarım ve hayvancılığın önemli yer tuttuğunu aktaran Tunç, güvenlik birimlerinin başarılı operasyonları sayesinde Cudi Dağı'nda ceylanların dolaştığını belirtti.

Huzur ikliminin hakim olmasıyla Şırnak'ın geleceğe güvenle bakabildiğini dile getiren Tunç, 2020 yılında Şırnak'ta 1,7 milyar lira tarımsal hasıla elde edildiğini, 216 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiğini aktardı.

Bakanlık olarak Uzman Eller Projesi'ni geliştirdiklerini belirten Tunç, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede, tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde girişimcilik desteklenecektir. Bu faaliyetlerin eğitimli, uzman kişiler tarafından yapılması teşvik edilecektir. Eğitimli işgücü ile tarımsal üretimin miktar, kalitesi ve verimliliği artırılacaktır. Böylece kırsal alanda tarımsal üretim yapan işletmelere örnek ve önderlik oluşturacak sürdürülebilir yatırımlara hibe desteği verilecektir. Projeye, tüm illerde nüfusu 20 binden az olan yerleşim birimlerinde, proje süresince, yani 2022-2024'te yaşayan veya yaşamayı taahhüt eden, meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar başvurabilecektir."

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan da yıllardır terör saldırılarında çiftçilerin çok sıkıntılar çektiğini, son senelerde devletin teşvikleriyle kentte tarımda önemli mesafeler katedildiğini söyledi.

Kentte tarım alanında son 20 yılda 870 projenin hayata geçirildiğini, bunun da 130 milyon lira değerinde olduğunu bildiren Pehlivan, "Dolayısıyla verilen bu destekler ve yapılan yatırımlar elbette sahaya da olumlu yansımıştır." diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Tunç, daha sonra Şırnak Üniversitesi Toplantı Salonu'nda birim amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Programa, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Erkan, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, ziraat odası başkanları, kurum temsilcileri ve çiftçiler katıldı.