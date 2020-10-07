Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Kahramankazan'da
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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Kahramankazan'da

07.10.2020 14:25 | Son Güncelleme: 07.10.2020 14:25
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Kahramankazan'da

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, beraberindeki heyetle Kahramankazan ilçesini ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, beraberindeki heyetle Kahramankazan ilçesini ziyaret etti.

Aksu ve beraberindekiler, Kahramankazan Kaymakamı Engin Aksakal, Belediye Başkanı Serhat Oğuz, AK Parti ve MHP ilçe teşkilatlarına ziyarette bulundu.

Ziyaretlerinin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Aksu, yerelde ihtiyaçların neler olduğunu görmek için ilçeye geldiklerini söyledi.

Görüşmelerinin verimli geçtiğini belirten Aksu, "Gerek Devlet Su İşleri noktasındaki yatırımlarda ve gerekse tarımsal alanlardaki desteklemeler noktasında ihtiyaçları ifade ettiler. Bizim de bunları itina ile değerlendireceğimizi ve yatırım programı noktasına alacağımızı ifade ettiğimiz projelerimiz oldu. Dolayısıyla biz aynı durumda her hafta bir ilçemizi, aynı şekilde Cumhur İttifakı'na ait olan ilçelerimizi ve ilçe başkanlarımızı ziyaret ederek değerlendirmemize devam edeceğiz." dedi.

Belediye Başkanı Oğuz da ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek, "İlçemizdeki tarım ve diğer alanlardaki yatırımlar hakkında kendisine bilgi verdik. Desteklerinden dolayı kendisine ve bakanlığımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyaretlerde, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, DSİ Ankara Bölge Müdürü Murat Alp, Orman Bölge Müdürü Veysel Kodalak, Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge Müdürü Erdem Karaağaç, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Emre Yeniay hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş

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