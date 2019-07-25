Tarım şurası için sektör değerlendirmesi yapıldı

Kırşehir Tarım ve Orman İl Müdürü Kenan Şahin, sektörün paydaşlarıyla bir araya gelerek, tarımsal üretim çalışmalarını değerlendirdiklerini bildirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, müdürlüğün konferans salonundaki şurada, kentte devam eden tarımsal üretim çalışmaları değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Şahin, Kırşehir'in tarımsal üretim açısından önemli bir yere sahip olduğunu, kentte verimli tahıl üretimi yapıldığını aktardı.

Şuranın değerlendirme toplantısında sektörün paydaşlarıyla bir araya gelerek, tarımsal üretimi ele aldıklarını vurgulayan Şahin, şöyle devam etti:

"İlerleyen günlerde yapılacak tarım şurasına hazırlanıp, Kırşehir'in sorunlarına çözüm oluşturmak istiyoruz. Ortaya koyacağımız çözüm önerileri ile Kırşehir'e ve ülkemize olumlu katkı sağlamayı, üretim seviyesini arttırmayı hedefliyoruz. Toplantıda, katılım sağlayan paydaşlar ile bitkisel ve hayvansal üretim, doğal kaynakların korunması, sürdürülebilir tarım, zirai mücadele, doğal afetler, toprak ve su kaynaklarının korunması konularında ortaya konulan fikirler rapor halinde Tarım ve Orman Bakanlığına sunulacak."

Toplantıya Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Şahin, Kırşehir Toprak Mahsulleri Ofisi Şube Müdürü Ergün Özdemir, Kırşehir Meteoroloji Müdürü Seyit Ahmet Yıldız, Merkez Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı Cemal Güngör, Kırşehir Ticaret Borsası, birlik ve ziraat odaları temsilcileri ile çok sayıda çiftçi katıldı.

Kaynak: AA