Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin 471. şubesi açıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin 471. şubesi açıldı

AA / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden olan ve üretici ile tüketici arasında köprü vazifesi gören Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin 471. hizmet noktası Kayseri'de açıldı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden olan ve üretici ile tüketici arasında köprü vazifesi gören Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin 471. hizmet noktası Kayseri'de açıldı.

Merkez Kocasinan ilçesi Ahmetpaşa Caddesi'nde düzenlenen açılış töreninde konuşan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdür Yardımcısı Davut Arpa, 471. mağazanın hayırlı olmasını diledi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin bir çiftçi kuruluşu olduğunu belirten Arpa, 17 bölge birliği, 1618 kooperatifi ve yaklaşık 19 iştiraki ile çiftçinin hizmetinde olduklarını ifade etti.

Arpa, üreticiyle ile tüketici arasında köprü vazifesi gördüklerini anlattı.

Programda konuşan AK Parti Kayseri milletvekilleri İsmail Tamer ve İsmail Emrah Karayel, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ Genel Müdürü Bayram Ali Yıldırım ve Tarım Kredi Kooperatifleri Kayseri Bölge Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş de marketin hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından dua edildi ve marketin açılışı gerçekleştirildi.

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin 471. şubesi açıldı

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin 471. şubesi açıldı

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin 471. şubesi açıldı

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin 471. şubesi açıldı
AA / Hakan Can Şahin - Son Dakika Haberleri
Türkiye, Arap Ligi'nin Türkiye'yi hedef alan kararlarını tümüyle reddettiğini açıkladı

Türkiye, Arap Ligi'nin Türkiye'yi hedef alan kararlarını tümüyle reddettiğini açıkladı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'taki toplu açılış töreninde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'taki toplu açılış töreninde konuştu: (1)

 Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı: (3)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı: (3)
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Hulusi Akar Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yıldız Tilbe Aleyna Tilki Derya Baykal Ferhan Şensoy
Spor Kerem Aktürkoğlu Lionel Messi Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Mahmut Özer Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin 471. şubesi açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.09.2021 19:39:44. #1.17#