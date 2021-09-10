Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin 471. şubesi açıldı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden olan ve üretici ile tüketici arasında köprü vazifesi gören Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin 471. hizmet noktası Kayseri'de açıldı.

Merkez Kocasinan ilçesi Ahmetpaşa Caddesi'nde düzenlenen açılış töreninde konuşan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdür Yardımcısı Davut Arpa, 471. mağazanın hayırlı olmasını diledi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin bir çiftçi kuruluşu olduğunu belirten Arpa, 17 bölge birliği, 1618 kooperatifi ve yaklaşık 19 iştiraki ile çiftçinin hizmetinde olduklarını ifade etti.

Arpa, üreticiyle ile tüketici arasında köprü vazifesi gördüklerini anlattı.

Programda konuşan AK Parti Kayseri milletvekilleri İsmail Tamer ve İsmail Emrah Karayel, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ Genel Müdürü Bayram Ali Yıldırım ve Tarım Kredi Kooperatifleri Kayseri Bölge Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş de marketin hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından dua edildi ve marketin açılışı gerçekleştirildi.