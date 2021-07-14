Tarım Kredi Kooperatif Market'in 365'inci şubesi Adana'da açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tarım Kredi Kooperatif Market'in 365'inci şubesi Adana'da açıldı

Tarım Kredi Kooperatif Market'in 365'inci şubesi Adana'da açıldı
Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine (Tarım Kredi) bağlı Tarım Kredi Kooperatif Market'in 365'inci şubesi Adana'da törenle açıldı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine (Tarım Kredi) bağlı Tarım Kredi Kooperatif Market'in 365'inci şubesi Adana'da törenle açıldı.

Vali Süleyman Elban, merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki açılış töreninde, Tarım Kredinin çiftçiye her zaman destek olduğunu söyledi.

Tarım Kredinin son dönemlerde yapılan çalışmalar ve hamlelerle tüketiciye de ulaştığını anlatan Elban, "Nihai tüketicilere kaliteli ve sağlıklı doğal gıdaları ulaştırmak için kurulmuş bir tesis ve işletme. Dolayısıyla bu işletmenin çok ilgi göreceğine, insanımıza sağlıklı ve hayırlı hizmetler sunacağına inanıyorum. İlimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ Genel Müdürü Bayramali Yıldırım da çiftçilerin ürünlerini değerinde satın alarak tüketicilere sunduklarını belirterek, yeni mağazanın hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Vali Elban, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdür Yardımcısı Davut Arpa, Bayramali Yıldırım ve diğer katılımcılar açılış kurdelesini kestikleri marketi gezdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

Son dakika gündem: ŞİRİNLER ÇETESİNİN ÇELİK KAFESTE ESİR TUTTUĞU 2 KİŞİ, OPERASYONLA KURTARILDI
Son dakika gündem: ŞİRİNLER ÇETESİNİN ÇELİK KAFESTE ESİR TUTTUĞU 2 KİŞİ, OPERASYONLA KURTARILDI
Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Kilis, Hatay, Osmaniye, Adana ve Kahramanmaraş'ta görüldü.
Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Kilis, Hatay, Osmaniye, Adana ve Kahramanmaraş'ta görüldü.
Türk bayrağını söküp çöp kovasına atan kadın: Çok neşeliydim o yüzden yaptım
Türk bayrağını söküp çöp kovasına atan kadın: Çok neşeliydim o yüzden yaptım
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş Deniz Akkaya Melisa Döngel Sertab Erener
Spor Arda Turan Erol Bulut Metin Oktay Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tarım Kredi Kooperatif Market'in 365'inci şubesi Adana'da açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 12:26:32. #1.15#

title