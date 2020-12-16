Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 145 Sözleşmeli Personel Alım İlanı! TİGEM 145 personel alacak!
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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 145 Sözleşmeli Personel Alım İlanı! TİGEM 145 personel alacak!

16.12.2020 11:41 | Son Güncelleme: 16.12.2020 11:45
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 145 Sözleşmeli Personel Alım İlanı! TİGEM 145 personel alacak!

Son Dakika! Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) teknik personel alanında 145 kişiye istihdam sağlayacağını duyurdu! Resmi Gazete'de yayınlanan bu ilan 145 teknik personele istihdam sağlanacağını ve aranan nitelikleri paylaştı. TİGEM teknik personel alımı ne zaman yapılacak ve aranan nitelikler nelerdir?

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) 16 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete'de 145 kişiye teknik personel alanında istihdam sağlayacağını duyurdu. TİGEM "tarım makineleri, tarımsal yapılar ve sulama, tarla bitkileri, bitki koruma, bahçe bitkileri, zootekni, veteriner hekim, ziraat-radyoloji- elektrik- inşaat ve veteriner sağlık teknikerleri" alanlarında 145 personele istihdam sağlayacaktır. Sözleşmeli personel pozisyonunda çalışacak kişiler yazılı ve sözlü sınavlara tabi tutulacak.

TİGEM 145 TEKNİK PERSONEL ALIMI

TİGEM, Tarım makineleri kullanabilecek, tarımsal yapılar ve sulama, tarla bitkileri, bitki koruma, bahçe bitkileri, zootekni, veteriner hekim, ziraat-radyoloji- elektrik- inşaat ve veteriner sağlık teknikerleri gibi alanlarda 145 kişiye istihdam sağlayacak. Kişiler, 21 Aralık ve 31 Aralık tarihleri arasındaTİGEM İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı'na e-posta yoluyla ya da direkt olarak elden başvuru yapabilecek. Personel alımı yazılı ve sözlü sınavlarla uzaktan alım şeklinde gerçekleşecek.

TİGEM BAŞVURUSU VE SINAVI

TİGEM yazılı sınavına girmeye hak kazanan personel adayları, Ankara Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin internet sitesi olan http://gaziodm.gazi.edu.tr üzerinden sınav başvuru işlemleri yapacak ve sınav ücreti olan 100 TL'yi başvuru esnasında kredi kartıyla ödeyebilecek. Postayla yoluyla yapılan başvurularda ise gerekli olan belgelerin en geç verilen sürenin son tarihine kadar başvuru yerine ulaşması gerekiyor. Süre sonlandıktan sonra başkanlığa ulaşan başvurular dikkate alınmayacaktır.

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