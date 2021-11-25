Tarım işçisi kadınlar şiddete karşı bilgilendirildi

ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediyesi, tarım işçilerinin oluşturduğu çadır kentlerde yaşayan kadınları, kadına yönelik şiddete karşı bilgilendirdi ve hijyen kiti dağıttı.

"Şiddete maruz kaldığınız anda tüm Adana yanınızda" sloganı ile yola çıkan Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Adana Barosu Kadın Hakları Merkezi, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Hayata Destek Derneği ve Derman ekipleri ile birlikte tarım işçisi kadınları ziyaret ederek, kadına karşı şiddet ve şiddet türleri hakkında bilgilendirip hijyen kiti dağıttı.

Merkez Seyhan İlçesi'ne bağlı Çaputçu, Köylüoğlu ve Mürseloğlu mahallelerindeki çadır kentlerde yaşayan kadınlarla bir araya gelen ekipler, şiddete maruz kalındığı anda kadınların ne yapmaları ve nerelere başvurmaları gerektiği hakkında bilgilendirme yapıldı.

Adana Barosu Kadın Hakları Merkezi'nden gelen avukatlar ise kadınlara hukuki haklarını hatırlatarak, gereksinim halinde bu konuda destek vereceklerini belirtti. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı sosyologları eşliğinde gerçekleşen ziyaretlerde, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nda görevli hemşireler vatandaşların tansiyon ve şeker ölçümünü gerçekleştirdi.

Derman ekipleri tarafından da kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik mesajlar yazılı broşürler ve hijyen kitleri dağıtıldı.

Şiddete maruz kalındığında ya da güvende hissedilmediği durumlarda ulaşılabilecek kurum ve telefon numaraları:

112 Acil Çağrı Merkezi ( Polis, Jandarma, Sağlık-Ambulans)

Alo 183: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Destek Hattı - WhatsApp: 0501 183 01 83

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı: 0212 656 96 96, 0549 656 96 96

Adana ŞÖNİM ( Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi): 0322 247 08 35, 0322 239 99 59

Adana Büyükşehir Belediyesi: Alo 153

Adana Barosu Kadın Hakları Merkezi: 0530 666 96 53 ( Saat: 08.00 - 17.00 arası)

Adana Büyükşehir Belediyesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi: 0322 455 39 69

(Saat: 08.00 - 17.00 arası)

Çukurova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü: 0539 577 47 97, 0539 577 47 87

Seyhan Belediyesi: 0322 432 74 74 - ADANA