Tarım işçisi anne-kız, kazı ekibinde
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tarım işçisi anne-kız, kazı ekibinde

Tarım işçisi anne-kız, kazı ekibindeMERSİN'de filozof, astrofizikçi ve matematikçi Aratos'un anıt mezarının çıkarılması için başlatılan kazı çalışmalarına katılan tarım işçisi Döndü Öz (48) ve kızı Ayşe Öz (20), tarihin gün yüzüne çıkartılması için yardım ediyor.

29.08.2020 09:06 | Son Güncelleme: 29.08.2020 09:13

Tarım işçisi anne-kız, kazı ekibinde

MERSİN'de filozof, astrofizikçi ve matematikçi Aratos'un anıt mezarının çıkarılması için başlatılan kazı çalışmalarına katılan tarım işçisi Döndü Öz (48) ve kızı Ayşe Öz (20), tarihin gün yüzüne çıkartılması için yardım ediyor. Evleri de kazı alanının hemen yanında olan anne-kız, çalışmadıkları zamanlarda da kazı alanına göz-kulak oluyor.

Merkez Mezitli ilçesinde Soli Pompeipolis Antik Kenti'nde bulunan Aratos'un anıt mezarının gün yüzüne çıkarılması için kazı çalışmaları sürüyor. Milattan sonra 2'nci ve 3'üncü yüzyılların önemli limanlarından Soli Pompeipolis Antik Kenti'ndeki kazılarda, ünlü gök bilimci ve şair Aratos'un anıt mezarının gün yüzüne çıkarılması planlanıyor.

Kazı alanında farklı eğitim ve sosyal gruplardan 14 kişilik ekip çalışmalarını sürdürürken, civarda yaşayan tarım işçisi 4 çocuk annesi Döndü Öz ve kızı Ayşe Öz de tarihin gün yüzüne çıkması için kürek sallıyor. Kazı alanında bulduğu çalışma fırsatını kaçırmayan Döndü Öz, her sabah kızı Ayşe ile kazı alanına geliyor. Burada çalışmalara katılan anne kız, akşamları da kazı alanının hemen yanında bulunan evlerinden sık sık alanı gözetleyerek defineci tehlikesine karşı göz-kulak oluyor.

'NE ÇIKACAĞINI MERAKLA BEKLİYORUZ'

Arkeolojik kazı alanında çalışmaktan dolayı heyecanlı olduğunu dile getiren Döndü Öz, "Yıllarca tarım alanında çalıştığım için elim bu işlere yatkın. Görevlilere kazı alanında çalışmak için başvurduk, onlar da kabul etti. Kızımla beraber kazıya katılmaya başladık. İlk kez böyle bir işte çalışıyorum ve büyük heyecan duyuyorum. Çok hassas bir çalışma. Çok güzel bir iş. Daha önceki yaptığım işlerin aksine, en büyük güç hızlı çalışmaya değil dikkate harcanıyor. Ortaya ne çıkacak diye merakla bekliyoruz. Umarım bundan sonraki kazılarda da görev alırız" dedi.

'TARİHİ ORTAYA ÇIKARTMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Ayşe Öz de annesi ile birlikte kazı çalışmalarına katılmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Annesi ile tarlada çalışarak geçimlerini sağladıklarını belirten Ayşe Öz, "Burada kazı çalışmaları başlayınca yer almak için başvurduk. Başka kadın, yok sadece annemle ben varım. Burada bir tarih var ve bu tarihi ortaya çıkartmak için çalışıyoruz. Bu çok sevindirici bir şey" diye konuştu.

Tarım işçisi anne-kız, kazı ekibinde

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Gülşen, Cemal Can Canseven'in Instagram'daki engelini kaldırdı! Cemal'dan güldüren paylaşım geldi Magazin
Gülşen, Cemal Can Canseven'in Instagram'daki engelini kaldırdı! Cemal'dan güldüren paylaşım geldi
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar Dünya
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar
İzmir'de 44 aracın hasar gördüğü orman yangınına sigara izmariti neden olmuş Güncel
İzmir'de 44 aracın hasar gördüğü orman yangınına sigara izmariti neden olmuş
Selin Ciğerci'den 'Tipine bak' diyen kadın takipçisine sert cevap Cinsellik
Selin Ciğerci'den "Tipine bak" diyen kadın takipçisine sert cevap
Bilim insanları, koronayla mücadelede en sık alınan tedbiri 'işe yaramaz' buldu Dünya
Bilim insanları, koronayla mücadelede en sık alınan tedbiri "işe yaramaz" buldu
Aynı evde kalan 5 kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı 3. Sayfa
Aynı evde kalan 5 kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Damat kanlar içinde yere yığılınca düğün yerinden feryatlar yükselmeye başladı
Damat kanlar içinde yere yığılınca düğün yerinden feryatlar yükselmeye başladı
Cinnet gecesi! Birlikte yaşadığı sevgilisini öldürüp aynı silahla intihar etti
Cinnet gecesi! Birlikte yaşadığı sevgilisini öldürüp aynı silahla intihar etti
Bakan Koca, vakaların 1500'ü aştığı gün 6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü: Talimatı verdik
Bakan Koca, vakaların 1500'ü aştığı gün 6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü: Talimatı verdik
Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu
Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu
Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun
Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada
'Korona döneminin en başarılı belediye başkanları' anketinde zirvede AK Partili Rahmi Metin var
"Korona döneminin en başarılı belediye başkanları" anketinde zirvede AK Partili Rahmi Metin var
Yozgat'ta yaşayan genç, hatalı basım 100 ve 50 lirayı 50 bin liraya satışa çıkardı
Yozgat'ta yaşayan genç, hatalı basım 100 ve 50 lirayı 50 bin liraya satışa çıkardı
Genç kadın cezaevi firarisi eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü
Genç kadın cezaevi firarisi eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü
Uzman isim Türk pilotların, Yunan F-16'larını engellediği olayı yorumladı: Füzeler kilitlenecek pozisyondaydı
Uzman isim Türk pilotların, Yunan F-16'larını engellediği olayı yorumladı: Füzeler kilitlenecek pozisyondaydı
Son Dakika: Dünkü 21 kuruşluk zammın ardından bugün de benzine 15 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Dünkü 21 kuruşluk zammın ardından bugün de benzine 15 kuruş indirim geldi
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti
MasterChef Türkiye'de 10 bin TL'lik ödülü kazanan takım belli oldu
MasterChef Türkiye'de 10 bin TL'lik ödülü kazanan takım belli oldu
Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti
Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti
Avrupa Birliği, Yunanistan'ın Türkiye'ye yaptırım isteğini reddetti
Avrupa Birliği, Yunanistan'ın Türkiye'ye yaptırım isteğini reddetti
Bahçeli'den sürpriz talep: Oraya benim değil Erdoğan'ın adını verin
Bahçeli'den sürpriz talep: Oraya benim değil Erdoğan'ın adını verin
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
Meteoroloji, sıcaklık artışına karşı 75 ilimizi sarı kodla uyardı
Meteoroloji, sıcaklık artışına karşı 75 ilimizi sarı kodla uyardı
Uganda'da kulübeye düşen yıldırım 10 çocuğun canını aldı
Uganda'da kulübeye düşen yıldırım 10 çocuğun canını aldı
Beşiktaş'ın yeni transferi Francisco Montero, göz retinası yırtıldığı için sahaya gözlükle çıkıyor
Beşiktaş'ın yeni transferi Francisco Montero, göz retinası yırtıldığı için sahaya gözlükle çıkıyor
Gülşen tarafından engelinin kaldırılmadığını gören Cemal Can Canseven, bir kez daha üzüldü
Gülşen tarafından engelinin kaldırılmadığını gören Cemal Can Canseven, bir kez daha üzüldü
Inter ve Crystal Palace, Trabzonsporlu Alexander Sörloth için anlaşmaya vardı
Inter ve Crystal Palace, Trabzonsporlu Alexander Sörloth için anlaşmaya vardı
Acun'un takımı Fortuna Sittard, Göztepeli Ege Özkayımoğlu ile ilgileniyor
Acun'un takımı Fortuna Sittard, Göztepeli Ege Özkayımoğlu ile ilgileniyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Fuat Güner Şevval Sam Demet Özdemir Engin Altan Düzyatan
Spor Erol Bulut Fatih Terim Gökhan Gönül Eddie Newton Nihat Özdemir
Daha Fazla Türk İzmir Çocuk Yunanistan
Şu an buradasınız: Tarım işçisi anne-kız, kazı ekibinde - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.8.2020 09:13:15. #1.15#
title