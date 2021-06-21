Tarım işçilerinin üzerine yıldırım düştü: 2'si ağır 6 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tarım işçilerinin üzerine yıldırım düştü: 2'si ağır 6 yaralı

Tarım işçilerinin üzerine yıldırım düştü: 2'si ağır 6 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'nin Çal ilçesinde, çapa yapılan tarlaya yıldırım düşmesi neticesinde 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Denizli'nin Çal ilçesinde, çapa yapılan tarlaya yıldırım düşmesi neticesinde 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Olay, Çal ilçesi Baklançakırlar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; tarlada çapalama işlemi yapan işçilerin olduğu bölgeye yıldırım düştü. Tarlada çapa yapmakta olan 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Sağlık ve AFAD ekipleri tarafından yaralılar tarladan ambulanslara taşındı. Sağlık görevlileri tarafından yaralılara yapılan ilk müdahalelerin ardından Çal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. - DENİZLİ

Tarım işçilerinin üzerine yıldırım düştü: 2'si ağır 6 yaralı
Tarım işçilerinin üzerine yıldırım düştü: 2'si ağır 6 yaralı
Tarım işçilerinin üzerine yıldırım düştü: 2'si ağır 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haber! Çameli'de sağanak yağış sele dönüştü
Son dakika haber! Çameli'de sağanak yağış sele dönüştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İlham Aliyev Devlet Bahçeli Vladimir Putin Adil Karaismailoğlu
Magazin Emel Sayın Merve Dizdar Kaan Yıldırım Farah Zeynep Abdullah
Spor Şenol Güneş Okay Yokuşlu Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tarım işçilerinin üzerine yıldırım düştü: 2'si ağır 6 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 16:54:03. #1.15#

title