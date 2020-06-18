Tarım işçilerini taşıyan minibüs kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
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Tarım işçilerini taşıyan minibüs kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonun çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 1 işçi hayatını kaybetti, 7 işçi yaralandı.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
18.06.2020 18:11 | Son Güncelleme: 18.06.2020 18:25

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonun çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 1 işçi hayatını kaybetti, 7 işçi yaralandı.

Kaza saat 13.30 sularında Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Kıyakdede köyü girişinde meydana geldi. Konya'dan çilek toplamadan dönen işçileri taşıyan Hüseyin Ç.'nin kullandığı 42 ACT 471 plakalı minibüs ile İsmail A.'nın (49) kullandığı 42 ECY 47 plakalı kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs şarampole yuvarlandı. Kazanın ardından olay yerine jandarma, 112 Acil Servis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Münevver Kay (64) yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada 7 işçi de yaralandı. Yaralılar ambulansla Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, kamyon sürücüsü İsmail A. ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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