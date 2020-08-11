Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile kamyon çarpıştı: 12 kişi yaralandı Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile kamyon çarpıştı: 12 kişi yaralandı Adıyaman'ın Sincik ilçesinden Giresun'a fındık toplamak için yola çıkan tarım işçilerini taşıyan minibüs ile kamyon çarpıştı.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile kamyon çarpıştı: 12 kişi yaralandı ADIYAMAN - Adıyaman'ın Sincik ilçesinden Giresun'a fındık toplamak için yola çıkan tarım işçilerini taşıyan minibüs ile kamyon çarpıştı. Kazada 12 kişi yaralandı. Kaza, Adıyaman'ın Sincik ilçesinde meydana geldi. Sincik ilçesine bağlı Çarhanek köyünden Giresun'a fındık toplamak için yolu çıkan tarım işçilerini taşıyan minibüs Sincik ilçe çıkışında kaza yaptı. Abuzer Delikanlı idaresindeki 02 KB 237 plakalı Ford marka minibüs ile Hüseyin Perişan idaresindeki 02 KE 282 plakalı Ford marka kamyon ilçe çıkışında çarpıştı. Kazada minibüs ve kamyon sürücülerinin yanında Ayhan, Seyhan, Mehmet, Ercan, Hamza, Ömer, Ayhan Delikanlı, Murat, Bayram, Hüseyin Yardım, yaralandı. Kaza yerine Sincik ve Kahta ilçesinden çok sayıda ambulans sevk edildi. Kaza yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından yaralılar Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Delikanlı ve Ömer Delikanlı'nın durumunun ciddi, diğerlerinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: İHA