Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 11 yaralı
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Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 11 yaralı

27.10.2020 20:15 | Son Güncelleme: 27.10.2020 20:44
Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 11 yaralı

Şanlıurfa'da, tarım işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi ise yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi ile Akçakale ilçesini birbirine bağlayan karayolunun TİGEM'e ait Gümüşsuyu İşletmesi yakınlarında korkunç bir kaza yaşandı.

Çoğu yabancı uyruklu tarım işçilerini taşıyan 63 F 2315 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 11 yaralı

1 KİŞİ ÖLDÜ, 11 KİŞİ YARALANDI

Kazada yabancı uyruklu Hedra Şuveg hayatını kaybederken İzeddin Ş., İsa Ş., Lemis Ş., Halid Ş., Useme İ., Muhammed El H., Taybe El S., Fatma El S., Nur El İ., Nuha H. ve Ruye H. yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 11 yaralı
Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 11 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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